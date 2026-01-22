健康網》冬天別喝酒暖身！ 營養師推6大真正發熱食物

好食課營養師李宜樺指出，蛋白質為3大營養素中產熱效應最高的，如海鮮等含有豐富維生素B12與鐵質，有助促進血液循環，讓身體產生更多熱量；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕寒流一波波來襲，特別是天氣預測強烈大陸冷氣團下，將是濕冷天氣型態；不少人靠電熱毯、發熱衣取暖，可能也有人認為喝酒暖身最快。對此，好食課營養師李宜樺（Anna）指出，酒精帶來的溫熱感其實只是錯覺，反而可能讓身體散熱更快。真正能幫助身體產熱、改善手腳冰冷的，其實是吃對6種讓你能從內而外發熱的食材，有助冬天保暖不失溫。

6大真發熱食材一次看

冬天喝酒能夠助暖身？李宜樺於臉書專頁「好食課」發文指出，酒精雖會讓心跳加快、皮膚血管擴張，使人暫時感覺身體變熱，但因同時會增加體表散熱，若保暖沒做好，身體反而更容易失溫。至於冬天怎麼吃才能暖身？對此，李宜樺整理出以下6種真正有作用的發熱食物，讓你從內而外暖起來：

●大蒜：食用大蒜可活化棕色脂肪、促進新陳代謝，幫助身體產熱，讓你不再手腳冰冷。

●生薑：薑醇跟薑酚可促進血液循環，提高新陳代謝。因此，若真的想暖和身體，不如喝杯薑茶。

●高蛋白食物：蛋白質為3大營養素中產熱效應最高的，通常像牛肉、海鮮、內臟類等食材，也含有豐富的維生素B12與鐵質，可幫助促進血液循環，讓身體產生更多熱量。

●綠茶：兒茶素可增加脂肪氧化並促進熱量消耗，有助驅寒又健康。

●薑黃：薑黃可活化甲狀腺功能，增加產熱以禦寒。

●肉桂：肉桂醛可幫助促血液循環，冬日料理中添加，味道暖心又暖身。

李宜樺強調，冬天想要讓身體暖和，切記避開喝酒暖身這個錯誤方法，多吃這健康又營養的大蒜、生薑、薑黃、綠茶等發熱食物，才能讓自己溫暖過冬。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

