自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》冬天別喝酒暖身！ 營養師推6大真正發熱食物

2026/01/22 17:06

好食課營養師李宜樺指出，蛋白質為3大營養素中產熱效應最高的，如海鮮等含有豐富維生素B12與鐵質，有助促進血液循環，讓身體產生更多熱量；示意圖。（圖取自freepik）

好食課營養師李宜樺指出，蛋白質為3大營養素中產熱效應最高的，如海鮮等含有豐富維生素B12與鐵質，有助促進血液循環，讓身體產生更多熱量；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕寒流一波波來襲，特別是天氣預測強烈大陸冷氣團下，將是濕冷天氣型態；不少人靠電熱毯、發熱衣取暖，可能也有人認為喝酒暖身最快。對此，好食課營養師李宜樺（Anna）指出，酒精帶來的溫熱感其實只是錯覺，反而可能讓身體散熱更快。真正能幫助身體產熱、改善手腳冰冷的，其實是吃對6種讓你能從內而外發熱的食材，有助冬天保暖不失溫。

6大真發熱食材一次看

冬天喝酒能夠助暖身？李宜樺於臉書專頁「好食課」發文指出，酒精雖會讓心跳加快、皮膚血管擴張，使人暫時感覺身體變熱，但因同時會增加體表散熱，若保暖沒做好，身體反而更容易失溫。至於冬天怎麼吃才能暖身？對此，李宜樺整理出以下6種真正有作用的發熱食物，讓你從內而外暖起來：

大蒜：食用大蒜可活化棕色脂肪、促進新陳代謝，幫助身體產熱，讓你不再手腳冰冷。

生薑：薑醇跟薑酚可促進血液循環，提高新陳代謝。因此，若真的想暖和身體，不如喝杯薑茶。

高蛋白食物：蛋白質為3大營養素中產熱效應最高的，通常像牛肉、海鮮、內臟類等食材，也含有豐富的維生素B12與鐵質，可幫助促進血液循環，讓身體產生更多熱量。

綠茶：兒茶素可增加脂肪氧化並促進熱量消耗，有助驅寒又健康。

薑黃：薑黃可活化甲狀腺功能，增加產熱以禦寒。

肉桂：肉桂醛可幫助促血液循環，冬日料理中添加，味道暖心又暖身。

李宜樺強調，冬天想要讓身體暖和，切記避開喝酒暖身這個錯誤方法，多吃這健康又營養的大蒜、生薑、薑黃、綠茶等發熱食物，才能讓自己溫暖過冬。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中