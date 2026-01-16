健康網》空氣污染悄悄啟動「腦部老化的開關」 醫推3自保做法

空氣污染不只影響肺，對大腦記憶也有影響，專家建議，民眾外出時可選擇空氣品質較佳的時段；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕多數民眾已經了解到，曝露在空氣污染環境底下，有可能增加肺癌風險。台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀指出，現在可能不只影響肺，它也在悄悄地「偷走記憶」。

林舜穀於臉書專頁「林舜穀中醫師談失智照護」發文分享，英國最新一項長期研究登上 The Lancet Healthy Longevity（2025年7月號），追蹤了「1946英國出生世代」長達數10年，顯示了驚人發現：中年暴露在空氣污染中（特別是二氧化氮NO₂、懸浮微粒PM10與氮氧化物NOx）的人，到了老年時，思考速度變慢、記憶力下降、大腦海馬體萎縮、腦室擴大，顯示大腦老化得更快。

研究團隊分析超過1500名參與者，並以MRI檢查他們在69-71歲時的大腦結構。結果顯示，空污暴露愈高者，不僅在認知測驗中表現較差，連腦部影像都出現退化跡象。這意味著，空氣中的污染物，可能早在中年時就已悄悄啟動「腦部老化的開關」。

林舜穀提醒，長期吸入污染空氣，除了增加心肺疾病風險，也可能影響腦部血管與神經代謝，導致記憶力與反應力衰退。因此，他建議，民眾外出時可選擇空氣品質較佳的時段，或是使用空氣清淨機與植栽改善居家環境，同時別忘了保持運動與均衡飲食，促進大腦血流與修復力。

