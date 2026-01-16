健康網》 天冷膝蓋卡卡亮紅燈 吃錯4食物關節發炎恐加重

蕙林診所醫師邱柏鈞表示，低溫時關節周圍的發炎物質比較不容易被代謝，若大量攝取炸物等4大地雷食物，恐會導致關節不適症狀更明顯；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕爬樓梯膝蓋痛、蹲下站起關節卡卡響，別以為只是單純老化，其實也可能與天冷循環容易變慢，加上飲食選擇不當有關。蕙林診所醫師邱柏鈞表示，低溫時關節周圍的發炎物質比較不容易被代謝，此時若再大量攝取高糖、油炸食物等4大地雷食物，恐會導致關節不適症狀更明顯。

有害關節的4種飲食

邱柏鈞於臉書專頁「蕙林診所・疼痛交給我」與網頁發文表示，天氣一冷，是否經常感覺關節卡卡的？這是因為氣溫下降後，不僅身體循環變慢、組織修復速度下降，也導致關節周圍的發炎物質比較不容易被代謝掉，此時如果又吃進以下4種NG食物，關節不順暢的感覺自然更明顯。

●高糖食物、含糖飲料。

●油炸、反覆加熱的油。

●加工肉品。

●酒精。

有助關節的4種飲食

此外，邱柏鈞進一步提及，相反地，若選擇攝取以下富含Omega-3、膠原蛋白等營養的原型食物，則能幫助身體降低發炎、維持關節潤滑與修復所需：

●Omega-3脂肪酸：如：深海魚、堅果等。

●膠原蛋白＋維他命C：如：雞湯、魚骨湯、水果等。

●抗發炎食物：如深綠色蔬菜、薑、薑黃等。

●充足水分＋電解質。

此外，邱柏鈞特別指出，越靠近農曆年前，愈多尾牙聚餐，飲酒難免少不了。不過，酒精會影響肝臟代謝發炎物質，若已有關節不適症狀，建議須避免，或淺嚐即可，切勿貪杯，避免關節腫脹更明顯。

