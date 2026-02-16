自由電子報
健康 > 心理精神

打開3個心靈錦囊 春節社交不焦慮

2026/02/16 16:11

過年也要重視心理健康。（示意圖，屏東縣政府衛生局提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕「什麼時候結婚啊？」、「孩子生幾個了？」、「在哪工作，薪水多少？」，每逢春節前，許多人一想到要見到過度熱情的親戚就苦惱不已，甚至想要找藉口不回鄉，屏東縣政府衛生局社區心理衛生中心心理師提出3個「心靈錦囊」，陪民眾用正向態度溫馨團圓過好年。

屏縣府衛生局表示，隨著2026年農曆新年到來，雖然是萬家團圓的喜慶時刻，但面對長假的社交應對與繁雜事務，民眾難免感到些許壓力和疲憊，想要守住心理界線，過一個真正放鬆的好年，可以好好試試「心靈錦囊」。

錦囊1：「圍爐不走心」，針對年節常見的拜年社交壓力，心理師鐘裕燕建議大家設定「心理界線」，如果面對親友詢問薪水或婚育等私人話題感到壓力時，可以試著用「身體健康最重要，您最近好嗎？」來回應，並提醒自己，不需要為親戚的「期待」負責，人生是自己的。

錦囊2：「正念食光」，在年夜飯的餐桌上，不妨練習「正念食光」，專注品嘗食材的美味、感受當下的美好。透過慢慢咀嚼、細細體會，不僅能讓味蕾更加敏銳，也能讓心靈沉澱，珍惜與家人共聚的溫暖時刻。

錦囊3：「善待自己，迎向新年」，在長假期間，讓「心」休息，留一段空白時間給自己，做自己喜歡的事，在心裡對自己及身邊的人、事、物，說一聲：「這一年辛苦了」。在片刻的停歇裡，讓心靈慢慢舒展，感受生活的溫柔與善意，當我們學會善待自己，也更能以柔軟的心去擁抱世界。

心理師也提醒，如果感到情緒負荷過重，請記得自己並不孤單，可隨時撥打24小時衛生福利部安心專線1925、生命線專線1995或張老師專線1980，也可以加入屏縣府衛生局「健康照護諮詢平台」學習守住心理界線，優雅擁抱新的一年。

