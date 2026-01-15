變亢奮？孩子吃感冒藥後「變超嗨還亂講話」醫師揭主因

中市醫小兒感染科醫師劉衍怡表示，小朋友如果有用藥問題，可與醫師溝通症狀與調整。（記者蔡淑媛翻攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕孩子感冒吃藥後反而「精力過剩」？出現亢奮、躁動甚至手抖，常讓爸媽好緊張，兒科醫師指出，其實部分兒童對第一代抗組織胺、支氣管擴張劑、去鼻充血劑（麻黃素類）或中樞止咳藥，可能出現「用藥後興奮」的矛盾反應，並非藥物過敏，也多屬暫時現象。

台中市立老人復健醫院兒科主任蔡明倫指出，大多數感冒藥具有鎮靜嗜睡的效果，但對少數體質敏感的孩子來說，有這4類藥物成分可能讓孩子情緒高漲，出現躁動、胡言亂語、甚至手抖，這通常不是藥物過敏，而是孩子的神經系統尚未發育成熟，對特定成份產生了特殊的暫時生理反應。

這4類藥物包括：

1. 第一代抗組織胺 （Antihistamines） 這是最常見的「搗蛋鬼」，這類藥物主要用於治療流鼻水、皮膚癢或過敏，常見學名如 Cyproheptadine 或 Chlorpheniramine。

2. 支氣管擴張劑 （Bronchodilators） 當孩子咳嗽嚴重、有氣喘或支氣管炎時，醫師可能會開立這類藥物來幫助氣管放鬆。常見學名包括 Procaterol、Fenoterol 或 Salbutamol。

3. 去鼻充血劑與麻黃素類 （Decongestants） 這類成份常用於緩解嚴重的鼻塞，常存在於複方感冒藥水中。常見學名為 Pseudoephedrine （偽麻黃素） 或 Methylephedrine （甲基麻黃素）。

4.中樞止咳藥 （Central Antitussives） 例如常見的 Dextromethorphan，在一般劑量下很安全，但在高劑量或特定代謝體質的孩子身上，可能會造成意識微醺、胡言亂語或異常興奮的反應。

蔡明倫表示，這些「興奮」症狀通常在服藥後 30 分鐘到 1 小時內出現，但這類反應大多是暫時性，只要停止服用該藥物，隨著身體自然代謝，症狀在半天內慢慢消失，不會對大腦造成永久傷害。

蔡明倫提醒父母，如果孩子只是精神好一點，沒有危險行為，不需要掛急診，陪伴孩子，避免因躁動而受傷，多喝水幫助代謝，並且拿出藥單或藥袋，檢查是否含有上述的學名成份，如果不確定，將藥袋拍照下來，在下次看診時，主動告知醫師，強調每個孩子的體質都是獨一無二，一次的異常興奮只是代表孩子不適合這款藥，並非藥物本身不好。

另針對慢性用藥切勿擅自停用，若孩子是因氣喘或癲癇正在服用長期控制藥物，請務必先諮詢醫師再調整，以免病情惡化。

醫師蔡明倫指出，孩子的神經系統尚未發育成熟，可能對特定成分藥物產生了特殊的生理反應。（記者蔡淑媛翻攝）

部分兒童對第一代抗組織胺、支氣管擴張劑、去鼻充血劑（麻黃素類）或中樞止咳藥，可能讓孩子出現情緒高漲的暫時作用。（記者蔡淑媛翻攝）

兒童用藥反應觀察紀錄表。（記者蔡淑媛翻攝）

