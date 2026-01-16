健康網》減重族天天面臨3戰場 營養師教你戰勝心魔

為什麼每天下班後特別容易亂吃？營養師曾建銘表示，因為你的大腦累了。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕想減重卻總忍不住大吃大喝？營養師提出3大戰場，請當心！李氏聯合診所營養師曾建銘在臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」分享，「營養師，我就是意志力太差，看到食物就忍不住。」但曾建銘提醒：你的意志力沒有問題，是你的「戰場」選錯了。當食物已經擺在你面前，香氣撲鼻、色澤誘人時，你的大腦原始區（負責慾望）早就接管了理智區。這時候才想著「我要少吃」，失敗率高達90%。

真正的勝負，早在你還沒張口之前就決定了。以下三個「隱形戰場」，才是你該用力的地方：

戰場一：採購時的「守門員效應」

你家裡的零食櫃，就是你身材的縮影。很多人以為這週變胖是因為昨晚吃了那包洋芋片，錯！變胖的瞬間，發生在你三個天前在超市把它放進購物車的那一秒。曾建銘建議，「家裡沒有，你就懶得吃。把高熱量食物留在超市架上，那是世界上最安全的保險箱。」同時，去超市前務必「吃飽再去」且「列好清單」。餓著肚子逛超市，你會買下比平常多 30% 的垃圾食物。

戰場二：大腦的「決策疲勞」

為什麼每天下班後特別容易亂吃？因為你的大腦累了。 經過一整天的工作，大腦的「執行功能」耗盡，這時候問自己「晚餐要吃什麼？」，大腦會自動導航向：高糖、高油、高熱量（因為最快獲得滿足）。曾建銘建議，不要讓疲憊的大腦做決定；建議在在早上精神好時，或者週末時，就先決定好週間的晚餐菜單。或者是下午4點先吃個高纖點心（如無調味堅果、豆漿），避免晚餐時血糖過低導致的報復性進食。

戰場三：餐具的「視覺陷阱」

康乃爾大學的研究發現，人們依賴「視覺暗示」大於「胃部飽足感」。 同樣份量的飯，裝在大碗裡看起來很少（你會想再添一點）；裝在小碗裡看起來很滿（你會覺得夠了）。

曾建銘建議，改變「容器」，就能不知不覺改變「食量」。把家裡的盤子從12吋換成10吋，這一點點改變，能讓你一年少吃下數萬大卡，而你甚至不會感覺到餓。

最後曾建銘總結，別再責怪自己嘴饞，試著去管理你的環境。把採購守好、決策提前、餐具換小，你會發現，原來「管住嘴」這件事，其實不需要那麼痛苦的意志力。

