健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

早期肺癌難察覺 國健署補助老菸槍2年1次公費LDCT揪出病灶

2026/01/15 17:30

有長期吸菸史的陳小姐使用LDCT檢查顯示，右側肺部有一1.2公分大的毛玻璃結節，病理檢查確診為肺腺癌第一期。（台北慈濟醫院提供）

有長期吸菸史的陳小姐使用LDCT檢查顯示，右側肺部有一1.2公分大的毛玻璃結節，病理檢查確診為肺腺癌第一期。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕原本長期吸菸的41歲陳小姐，2年前在醫療團隊協助下戒菸，因符合國民健康署兩年一次公費「低劑量電腦斷層（LDCT）」篩檢條件，她接受檢查發現右肺有一顆約1.2公分的毛玻璃結節，由胸腔外科醫師進行單孔胸腔鏡微創手術切除病灶，術後病理檢查確診為肺腺癌第一期，定期回診追蹤中。

台北慈濟醫院胸腔外科醫師洪嘉聰指出，根據衛生福利部癌症登記資料，肺癌已連續43年高居國人癌症死因之首，其中吸菸仍是主要的危險因子，但臨床上也常見不吸菸者罹患肺癌，這往往與二手菸、空氣污染、特殊職場環境，以及本身具其他肺部疾病或家族史等因素有關，他表示，早期肺癌幾乎沒有明顯症狀，多數患者是在疾病進展後，才可能出現咳嗽、咳血或呼吸不適等警訊，因此民眾較難察覺異樣。

洪嘉聰說，過去篩檢是以胸部X光作為工具，但由於影像為2D平面，對於體積小或位置較隱蔽的病灶辨識能力有限；若是改以一般劑量的電腦斷層檢查，雖能提升解析度，但其輻射劑量相對較高，且需較長時間代謝，不適合作為常規或大規模篩檢工具，而LDCT篩檢則是利用比傳統電腦斷層更低的輻射劑量，從多個角度掃描胸腔，重建出清晰的橫切面和立體影像，有助於偵測肺部的微小結節。

他指出，相較於傳統胸部X光只有少數約7%的受檢者會出現疑似異常影像，LDCT能使初次篩檢的陽性比例提升至約23%至24%，大幅增加早期病灶被發現的機會，因為能及早診斷，病人得以在罹癌早期接受治療。

洪嘉聰表示，早期肺癌現今主流手術為單孔胸腔鏡手術，僅需從側胸開一2-3公分的傷口，利用類似釘槍的自動縫合器，就能完成病灶切除與縫合；此外，針對高齡長者或經評估肺功能較差者，亦可考慮冷凍消融治療，在超音波影像導引下，將探針精準置入病灶，透過低溫氬氣或液態氮破壞癌細胞結構，達到局部治療效果，只要能在早期診斷並及時接受合適治療，病人的5年存活率高達9成，復發率約落在2-3成之間。

台北慈濟醫院胸腔外科醫師洪嘉聰。（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院胸腔外科醫師洪嘉聰。（台北慈濟醫院提供）

 

