健康網》阿茲海默症能提早預防？ 研究：關鍵藏在這4項徵兆

〔健康頻道／綜合報導〕阿茲海默症並非隨機發生。腎臟科醫師江守山引述研究指出，這項疾病往往在確診前多年，已出現特定健康變化的徵兆，有4項早期預警表明，民眾未來患上此病的可能性更高。若能及早辨識這些警訊，無論是及早識別其中一個或多個訊號，可降低罹病風險。

江守山在臉書粉專「江守山醫師」發文分享，加州大學洛杉磯分校的研究人員分析了約25,000人的健康記錄數據，並將研究結果與一個包含5000多名阿茲海默症患者的特定資料庫進行了比較。研究結果歸納出4項與阿茲海默症高度相關的風險因素：

●精神健康通路：導致認知能力下降的精神疾病

●腦病通路：隨著時間推移而加重的腦功能障礙

●輕度認知障礙通路：認知能力逐漸下降

●血管疾病通路：增加失智風險的心血管疾病

江守山進一步提到，此項研究顯示，在26%的病例中，這些路徑呈現循序漸進的發展趨勢。例如，高血壓常先於憂鬱發作，而憂鬱發作又會增加阿茲海默症的風險。將阿茲海默症視為漸進過程的終點，而不是孤立地診斷它，或許能為預防措施打開大門，因為早期逆轉這些通路序列也能降低患病風險。

衛福部衛教資料也強調，愈來愈多的研究顯示，失智症早期診斷治療及早期患者家屬之介入措施具成本效益，且學者Souetre研究指出，失智症的直接花費在輕中重度之比為1:1.5:2，因此應將預算投入在早期篩檢及早期診斷，延長在輕度失智的時間，不但可減緩退化、提昇患者家屬生活品質，又合乎成本效益。

澳洲老年精神醫學教授，同時也是前國際阿茲海默症協會主席Henry Brodaty曾表示，若阿茲海默症發病時間延緩2年，其盛行率將降低至少20%，若延緩5年將降低至少50%，因此除了早期篩檢之外，衛生署呼籲民眾及早採取預防失智症之行動。

