健康網》幫助男人雄風 網紅醫：這營養幫大忙

〔健康頻道／綜合報導〕不少男性飽受勃起功能障礙（ED）所苦；在美國執業的泌尿科網紅醫師張安妮（Anne Truong）在擁有14萬訂閱的頻道上，說明一項對於男性勃起功能至關重要、卻常被忽視的一種營養素：維生素D，特別是維生素D3。該影片不到一週便有近5千次點閱。

為什麼維生素D3能幫助勃起？張安妮表示，維生素D3在體內有3關鍵角色，直接影響性功能：

抗發炎（Anti-inflammation）：保護血管內皮細胞健康，確保血流順暢。

維持睪固酮水準（Maintain Testosterone Level）：足量的維生素D有助於維持健康的睪酮水準。

增加一氧化氮（Increases Nitric Oxide）： 一氧化氮是引發勃起的「開關」，能放鬆血管讓血液流入陰莖。

張安妮表示，如果缺乏維生素D，會導致發炎增加、睪固酮降低、一氧化氮減少，進而引發血流不順和勃起功能障礙。

張安妮建議可透過血液檢查測量25-羥基維生素D （25-hydroxy vitamin D）。正常範圍通常在30到60之間。張安妮建議患者維持在 45 左右（中間值）最為理想。如果低於 30 則是相當缺乏，必須額外補充。張安妮表示，通常透過食物可補充維生素D，如鮭魚和蔬菜，但通常很難單靠飲食補足身體所需。

張安妮補充，單靠維生素D更不可能徹底消除勃起功能障礙，張安妮提出下列方式：

地中海飲食：被研究證實能最有效改善循環與睪固酮。

規律運動：每週3到4次，每次至少30分鐘。

睡眠與壓力管理：充足睡眠與降低壓力對血管健康至關重要。

戒菸與體重管理：這些都是降低體內發炎（發炎像是在血管中燃燒的火，會阻礙血流）的關鍵。

最後張安妮總結，維生素D3是維持男性性健康的「隱形功臣」。透過血液檢查確認水準，並配合地中海飲食與運動，能從根本上改善血流並恢復自信。並且提出下列建議。

不要單純依賴治勃起的藥物：若引發勃起障礙的根本原因（如血管硬化、慢性病）惡化，吃任何藥物都沒有幫助。

及早檢查：當發現勃起變弱時，應儘早檢查血糖、膽固醇、血壓和維生素 D。有時只需微調睡眠或增加運動就能解決問題。

