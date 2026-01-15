自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》最乾淨15大蔬果排行曝 擠下玉米、酪梨「它」奪冠

2026/01/15 18:12

營養師高敏敏表示，根據美國公布的2025年「最乾淨蔬果排行榜」，玉米外殼則因具有多層包裹，較不易被農藥滲入，排名第2乾淨；示意圖。（圖取自freepik）

營養師高敏敏表示，根據美國公布的2025年「最乾淨蔬果排行榜」，玉米外殼則因具有多層包裹,較不易被農藥滲入,排名第2乾淨;示意圖。(圖取自freepik)

〔健康頻道／綜合報導〕現代人為了健康，常會特別購買有機蔬果，希望減少攝取被農藥污染的食物。營養師高敏敏表示，有些食材其實不用特別買有機，根據美國環境工作組織（EWG）公佈的最新檢驗結果，有15種蔬果農藥殘留最少，堪稱是最乾淨蔬果。其中，鳳梨奪下第1，玉米與酪梨分居2、3名，它們都因外皮厚或外殼多層包裹具保護力，以致農藥不易滲入。

不是有機蔬果也能安心吃嗎？高敏敏於臉書粉專發文指出，美國環境工作組織每年都會針對47種常見蔬果進行農藥殘留程度檢測，並列出農藥殘留最少、最不需要買有機的前15名，也就是「Clean Fifteen最乾淨蔬果排行榜」。

至於2025年公布的乾淨蔬果排行榜，順序如下：第1名為鳳梨；第2名為玉米；第3名為酪梨；第4名為木瓜；第5名為洋蔥；第6名為冷凍甜豌豆；第7名為蘆筍；第8名為高麗菜；第9名為西瓜；第10名為花椰菜；第11名為香蕉；第12名為芒果；第13名為紅蘿蔔；第14名為香菇；第15名為奇異果。

鳳梨外皮厚實具保護

對此，高敏敏說明，鳳梨、酪梨因果皮厚重或厚實堅硬而提供了保護力，至於玉米的外殼則因具有多層包裹，較不易被農藥滲入。她並提醒，長期食用有農藥殘留的蔬果，除可能導致心血管保護效果下降、男性精子品質變差、女性卵巢功能降低，也可能增加乳癌與第2型糖尿病風險，甚至嬰幼兒因生理系統尚未成熟，更易受損害。

清洗4步驟除農藥

雖然這15種食材農藥殘留量低，高敏敏仍建議清洗後再食用最安心，並提出以下清洗蔬果4步驟：1.先洗手20秒；2.用流動清水沖洗食材2回；3.切除食材腐壞部位；4.洗完食材擦乾再料理，並記得要煮再洗、先洗後切。另，她也強調，美國進口的玉米、木瓜可能為基因改造品種，若介意記得挑選非基改標示的產品。

