健康 > 名人健康事

健康網》席琳迪翁不畏罕病準備重返舞台 醫解析患者日常難關

2026/01/15 16:28

席琳狄翁患有僵硬人症候群，她仍積極面對，準備重回舞台。（資料照，美聯社）

席琳狄翁患有僵硬人症候群，她仍積極面對，準備重回舞台。（資料照，美聯社）

〔健康頻道／綜合報導〕天后席琳迪翁最近積極準備重回巡演舞台，她即使身受罕病「僵硬人症候群」所苦，仍然積極對抗疾病，她也向歌迷承諾會重返舞台。專家指出，罹患此罕病最困擾患者的就是，身體肌肉變得僵硬，觸感硬如皮革，若肢體也出現僵硬時，行走、活動都會受限。

加拿大歌手席琳狄翁唱紅經典電影《鐵達尼號》主題曲，奠定天后地位，2022年底確診罹患僵硬人症候群，仍不放棄自己。近期她在IG上亮出自己隨身包包，聲調輕鬆地向歌迷們展示「自己的包包裡都裝了些什麼？」其中最吸睛的是，竟然出現一支藍芽麥克風，「我把它放在這裡，是以防有人要我唱生日歌…」，她態度輕鬆地開起自己的玩笑，網友們紛紛留言大讚，果然是天后。

僵硬人症候群其肌肉「觸感如皮革」

好心肝門診中心神經內科特聘主治醫師、臺大醫院神經部兼任主治醫師楊智超曾在全民健康基金會「好健康雜誌」第63期上撰文表示，僵硬人症候群是罕見的神經系統免疫疾病，每年發生率約為百萬分之一，但有可能被低估。僵硬人症候群最早在1956年被描述，當初英文稱之為 stiff 「man」syndrome，病人主要的臨床表現為脖子、肩膀和上背部逐漸僵硬，並且有陣發疼痛性肌肉痙攣以及行走困難。隨後的觀察發現男女病患都有，所以改稱為 Stiff「person」syndrome（SPS）。

他進一步說明，病人會有肌肉僵硬和陣發性肌肉痙攣性疼痛，症狀通常始於軀幹肌肉緊繃或僵硬，可能會慢慢擴散到四肢近端的肌肉。除了肌肉僵硬外，突然的運動、聲音、觸覺刺激或情緒激動，也會引起陣發性肌肉痙攣疼痛。僵硬的結果可能造成走路困難，有些患者會出現步伐不穩、口齒不清、平衡失調。

楊智超提及，最困擾患者的就是身體肌肉變得僵硬，觸感硬如皮革，若肢體也出現僵硬時，行走、活動都會受限。此外，與常聽到的「漸凍人」不同，僵硬人症候群通常以肌肉僵硬緊繃為主，漸凍人則是漸進性的肌肉無力及萎縮，肌肉本身按起來不會硬梆梆的。

相關新聞請見

天后席琳迪翁出門「麥」不離身！原因竟是……

