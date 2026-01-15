自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

台灣疫苗推動協會贈1千劑高劑量流感疫苗 新北衛局提醒長輩接種

2026/01/15 15:49

新北市府衛生局長陳潤秋指出，市府獲台灣疫苗推動協會捐贈1000劑高劑量流感疫苗，提供65歲以上長者免費接種。（新北市衛生局提供）

新北市府衛生局長陳潤秋指出，市府獲台灣疫苗推動協會捐贈1000劑高劑量流感疫苗，提供65歲以上長者免費接種。（新北市衛生局提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕依據衛生福利部疾病管制署監測資料，國內流感疫情預估將於1月下旬進入流行期，並在春節前後達到高峰。新北市府衛生局長陳潤秋指出，市府獲台灣疫苗推動協會捐贈1000劑高劑量流感疫苗，提供65歲以上長者免費接種；凡自去年10月1日後尚未接種流感疫苗的長者，可攜帶健保卡就近前往29區衛生所施打。

台灣疫苗推動協會理事長李秉穎說，高劑量流感疫苗專為65歲以上長者設計，含有標準劑量4倍抗原，可誘發較強的免疫反應，比一般流感疫苗保護力更高；國際臨床研究證實，高劑量流感疫苗可有效降低流感相關併發症與住院風險，安全性與一般流感疫苗相近。

陳潤秋表示，流感對高齡族群可能引發嚴重併發症，接種疫苗是最有效的預防方式，提醒大眾，疫苗接種約需2週才能獲得足夠保護力，目前50歲以上、學生及幼兒等高風險族群，仍可至新北29區衛生所或合約院所完成流感疫苗接種。

衛生局表示，詳細接種資訊可至衛生局網站「新北市流感疫苗及COVID-19疫苗接種地點資訊查詢」進行查詢。

