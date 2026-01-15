自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

水痘校園傳染風險升高 醫：防突破性感染

2026/01/15 17:23

專家表示，為避免水痘在校園內蔓延，進而影響學童健康與學習，家長應協助孩童落實勤洗手、維持良好個人及環境衛生；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，為避免水痘在校園內蔓延，進而影響學童健康與學習，家長應協助孩童落實勤洗手、維持良好個人及環境衛生；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔中央社〕冬天除了要注意呼吸道病毒大亂鬥，醫師提醒，小心水痘在校園傳染風險攀升，就算感染過或接種疫苗，但水痘傳染力為流感及腸病毒6倍以上，免疫力不足仍有突破性感染風險。

根據衛生福利部疾病管制署統計，民國112年全台水痘感染人次累計約2萬8000人，而113年度統計，全台水痘感染人次已累計超過3萬人，其中以「7-12歲」年齡層為主要感染族群，國小孩童不僅是水痘感染的高風險群，感染人數更呈現逐年上升的趨勢。

台灣兒童感染症醫學會理事長邱政洵今天透過新聞稿提醒，水痘是一種傳播力極強的病毒，臨床上不乏遇到已接種一劑疫苗的孩童發生突破性感染的個案，而孩童發生水痘突破性感染時，不僅會嚴重影響孩童的健康及學業生活，更可能傳染給同住者的照顧者們，進而衝擊整個家庭生活與工作。

邱政洵提醒，水痘感染不僅是皮膚出疹，更可能引發肺炎、腦炎等嚴重併發症，潛在風險不容小覷。臨床過去就收治過部分免疫力低下的孩童，在感染水痘後引發呼吸衰竭併發症，需仰賴插管治療，對於白血病孩童和新生兒等特殊患者，水痘併發症致死率甚至可高達10%，家長們絕不可輕忽，務必提高警覺。

台灣兒童感染症醫學會指出，根據疾管署資料，若同一空間有人罹患水痘，未具足夠免疫力者有近9成機率在同一空間2次傳染。且研究顯示，即使接種過一劑水痘疫苗，仍有發生突破性感染的風險；且一旦感染水痘病毒，痊癒後病毒仍會終生潛伏於神經節中，當人體免疫力因年齡增長、壓力或疾病而下降時，潛伏病毒恐再度活化，引發俗稱皮蛇的帶狀疱疹。

台灣兒童感染症醫學會呼籲，為避免水痘在校園內蔓延，進而影響學童健康與學習，家長應提高警覺，除協助孩童落實勤洗手、維持良好個人及環境衛生、保持室內空氣流通外，更應主動諮詢專業醫療人員有關孩童疫苗接種狀況。 

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中