健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

春節返鄉恐助長疫情 「流感公費藥」條件一次懂

2026/01/15 15:43

疾管署長羅一鈞（右二）宣布流感高峰期擴大公費抗病毒藥劑使用條件。（記者侯家瑜攝）

疾管署長羅一鈞（右二）宣布流感高峰期擴大公費抗病毒藥劑使用條件。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕流感疫情回升，疾管署提醒，公費流感抗病毒藥劑「全年適用」，只要符合治療條件，經醫師評估即可使用；部分高風險族群甚至無須快篩即可給藥。另為防範春節疫情擴散，疾管署自1月20日至2月28日擴大用藥措施，出現類流感症狀且屬醫療、防疫、長照、托育、學生等高傳播族群者，可直接使用公費藥物，呼籲民眾及早就醫，避免惡化成重症。

衛福部疾管署長羅一鈞今（15）日表示，依疫情監測資料顯示，今（2026）年第1週（1/4至1/10）類流感門急診就診人次已突破9萬人，較前一週上升9.6%。加上2月適逢春節連假，民眾返鄉、出遊頻繁，恐加速病毒傳播，因此決定在流感高峰期擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件。

羅一鈞指出，目前全國約有4千多家合約醫療機構提供公費流感抗病毒藥劑，包括克流感、易剋冒與瑞樂沙等藥品。民眾若出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、全身痠痛等類流感症狀，且出現呼吸急促、呼吸困難、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應立即就醫，由醫師依臨床判斷是否符合用藥條件。只要判定符合，不需進行流感快篩即可開立公費藥劑，爭取黃金治療時機。

羅一鈞也提醒，其實公費流感抗病毒藥劑並非只有流感高峰期才能用，而是「全年適用」。治療性用藥對象包括流感併發重症或新型A型流感的法定通報病例，以及因流感住院或急診待床的病患；在門急診部分，只要屬於高風險族群，如未滿5歲幼童、65歲以上長者、孕婦及產後2週內婦女、肥胖者，或具重大傷病、免疫不全與慢性病史者，經醫師評估後即可使用。

在預防性用藥方面，若發生類流感群聚事件，或新型A型流感確定與極可能病例的密切接觸者，經通報並由防疫醫師評估後，也能使用公費抗病毒藥劑；動物流感發生場所的撲殺清場人員，同樣納入適用範圍。

針對此次高峰期擴大措施，羅一鈞說明，自1月20日至2月28日止，只要出現類流感症狀，且屬於高傳播族群之一，即可使用公費抗病毒藥物。適用族群包含醫療防疫人員、長照與安養機構工作者、托育人員、各級學校學生、流感高風險者的同住或照顧者，以及禽畜養殖、動物防疫與人口密集機構（如軍營）相關人員。

他也呼籲民眾落實日常防疫，包括勤洗手、注意咳嗽禮節、有呼吸道症狀時配戴口罩，與人交談時盡量保持1公尺以上距離；若出現類流感症狀，應充分休息、就近就醫，痊癒後再上班上課，避免在校園與職場造成群聚感染。

羅一鈞強調，公費用藥原則適用於本國籍或持有居留證者，18歲以下孩童則須父或母一方具本國籍或居留身分。出現症狀別硬撐，及早就醫、配合醫師評估用藥，是保護自己也保護家人的最好方式。

疾管署發出「致醫界通函」宣布自1月20日起至2月28日止，擴大公費流感抗病毒藥劑適用對象，增列7類「高傳播族群」可用藥。（疾管署提供）

疾管署發出「致醫界通函」宣布自1月20日起至2月28日止，擴大公費流感抗病毒藥劑適用對象，增列7類「高傳播族群」可用藥。（疾管署提供）

