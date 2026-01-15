獲賜聖筊！7旬翁腰椎磨損痛到難走「OLIF新式微創手術」逆轉人生

彰化醫院骨科醫師陳柏辰檢視胡男術後復原狀況。（彰化醫院提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕71歲男子胡順儀因年輕時長期搬運重物，導致腰椎椎間盤嚴重磨損，近年來飽受腰痠背痛之苦。他透過病友得知可進行新式脊椎微創手術「OLIF斜位腰椎融合術」，但他擔心風險，只好求助神明，結果獲得聖筊才終於鼓起勇氣接受治療，結果手術成功，現在已能輕鬆走路，下週準備到日本遊冰山。

胡順儀回憶，年輕時從事搬運工作，常得獨自扛起80多公斤的貨物，當時仗著年輕體力好，咬牙硬撐，卻不知脊椎已悄悄受損；近年來深受腰痠背痛之苦，連走路、久站都有困難。有不少朋友推薦彰化醫院可進行新式脊椎微創手術，可是他擔心手術風險，考慮許久，最後求助神明，結果獲得三個聖杯，才鼓足勇氣，接受手術。

彰化醫院骨科醫師陳柏辰表示，檢查發現胡男第1至第5節腰椎的椎間盤已嚴重磨損退化，導致脊椎側彎與滑脫，正是長期疼痛、行動不便的主因。為此施行「OLIF斜位腰椎融合術」，不同於傳統手術從脊椎後方切入，需避開密集神經並造成較大肌肉破壞，OLIF術式是讓病人側躺，由腰側自然肌肉縫隙進入患部，能避開重要神經區域，所以傷口更小、出血更少，大幅縮短復原期。

陳柏辰進一步指出，手術過程除將受損椎間盤清除，並植入支撐力比傳統金屬高3至5倍的高分子聚合物支架，再搭配骨釘穩定椎體，不僅撐開椎間空間，也成功矯正側彎。

手術第二天，胡男即可下床，第三天就能行走，一週後痠痛感幾乎消失，恢復速度令他驚喜。胡男與妻子近日特別帶著花束到醫院致謝。胡順儀感動地說，原本擔心老年開刀會臥床許久，沒想到真的脫離苦海了，他已訂好機票，準備下週前往日本欣賞雪景，彌補多年來錯過的旅遊計畫。

陳柏辰提醒，長期負重或姿勢不良易導致脊椎退化，若出現走遠路腿背痠痛、久站不適等症狀，應及早就醫，他強調，如今微創手術已相當成熟，患者不必因過度恐懼手術而忍受疼痛、犧牲生活品質。

胡男第1至第5節腰椎的椎間盤嚴重磨損退化（右），進行「OLIF斜位腰椎融合術」後影像（左）。（彰化醫院提供）

胡男與妻子近日特別帶著花束到醫院致謝。（彰化醫院提供）

