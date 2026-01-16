健康網》秋冬諾羅病毒高峰期來襲 食藥署揭防食物中毒2重點

食藥署強調，飲食防範諾羅病毒重點之一是，食物應充分加熱不生食，特別是料理貝類開殼後，記得還要多煮一下再享用才安全；示意圖。（photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕農曆新年即將來臨，不僅許多公司行號開始舉辦尾牙，親朋好友聚餐也增多，加上秋冬病毒活躍，預防食品中毒也成為守住健康的重要課題。食品藥物署表示，日常生活想要預防食物中毒，除應掌握食材新鮮、徹底加熱等「5要2不」原則，針對防範秋冬諾羅病毒，尤應注意不生食、勤洗手2大重點，才能避免染疾。

食藥署於臉書專頁「食用玩家-食藥署」發文指出。預防食物引起的中毒，牢記以下「5要2不」最關鍵，也是守護健康的：

●要洗手。

●要新鮮。

●要生熟分開。

●要徹底加熱。

●要注意保存溫度。

●不飲用山泉水。

●不採食、不贈送、不收受不明動植物（尤其菇類、野菜）。

此外，秋冬諾羅病毒猖獗，傳染力強，也是好發季節。食藥署提醒，因病毒不僅透過食物傳染，還會人傳人，且酒精無法殺滅。因此，吃飯、料理前、如廁後，務必用肥皂確實洗手。若有染病症狀，不從事接觸食品的工作。

食藥署並強調，飲食防範諾羅病毒另一重點是，食物應充分加熱不生食，慎選食材來源、避免生熟食交叉污染，特別是料理貝類開殼後，記得還要多煮一下再享用才安全。

另，雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒曾於臉書粉專發文特別指出，腸胃疾病的元凶不完全是食物，手部清潔更關鍵。以諾羅病毒來說，餐廳、學校、家庭最常群聚爆發，症狀為上吐下瀉，傳染力驚人。臨床經驗中，小孩最常先中鏢，因沒洗手就摸玩具、吃零食，最後全家中獎。並提醒吃東西前、上廁所後、摸完手機或錢幣後，務必確實洗手，才能遠離腸胃疾病威脅。

