自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

南投獲贈高劑量流感疫苗 守護長照長者健康

2026/01/15 15:30

南投縣獲贈高劑量流感疫苗，將提供縣內長期照顧機構住民接種。（南投縣衛生局提供）

南投縣獲贈高劑量流感疫苗，將提供縣內長期照顧機構住民接種。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕農曆春節即將到來，為強化高齡族群健康防護，提升長期照顧機構住民對抗流感的保護力，台灣基層糖尿病學會榮譽理事長陳宏麟媒合台灣疫苗推動協會及賽諾菲股份有限公司，今（15）日捐贈南投縣政府市價2千元的「菲優達高劑量流感疫苗」共計450劑，提供縣內長期照顧機構住民接種。

南投縣衛生局表示，高劑量流感疫苗專為65歲以上長者設計，含有標準劑量4倍抗原，能誘發更強免疫反應，較一般流感疫苗提供更高保護力，特別適合免疫力較弱的長者族群，知名醫學期刊The Lancet發布長者最大規模的疫苗實證研究FLUNITY-HD證實，高劑量流感疫苗相較標準劑量疫苗，流感確診住院率可再降低31.9%。此次獲贈的高劑量疫苗已獲國際臨床研究支持，證實能有效降低流感相關併發症與住院風險，全球累積已施打超過3億劑，安全性與標準劑量流感疫苗相仿。

衛生局長陳南松表示，長照機構住民多為高齡或具慢性疾病者，一旦感染流感，較易引發肺炎、呼吸衰竭等嚴重併發症，甚至增加住院與死亡風險。高劑量流感疫苗相較一般疫苗，能在高齡族群中誘發較佳免疫反應，有助於提升保護效果，對於機構住民尤具實質助益。由於疾管署表示流感疫情估計於1月下旬進入流行期，並於春節前後達到高峰，呼籲符合資格且尚未接種流感疫苗民眾，儘速前往縣內各鄉鎮衛生所及合約院所接種公費流感疫苗，共同為健康把關。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中