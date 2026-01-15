南投獲贈高劑量流感疫苗 守護長照長者健康

南投縣獲贈高劑量流感疫苗，將提供縣內長期照顧機構住民接種。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕農曆春節即將到來，為強化高齡族群健康防護，提升長期照顧機構住民對抗流感的保護力，台灣基層糖尿病學會榮譽理事長陳宏麟媒合台灣疫苗推動協會及賽諾菲股份有限公司，今（15）日捐贈南投縣政府市價2千元的「菲優達高劑量流感疫苗」共計450劑，提供縣內長期照顧機構住民接種。

南投縣衛生局表示，高劑量流感疫苗專為65歲以上長者設計，含有標準劑量4倍抗原，能誘發更強免疫反應，較一般流感疫苗提供更高保護力，特別適合免疫力較弱的長者族群，知名醫學期刊The Lancet發布長者最大規模的疫苗實證研究FLUNITY-HD證實，高劑量流感疫苗相較標準劑量疫苗，流感確診住院率可再降低31.9%。此次獲贈的高劑量疫苗已獲國際臨床研究支持，證實能有效降低流感相關併發症與住院風險，全球累積已施打超過3億劑，安全性與標準劑量流感疫苗相仿。

衛生局長陳南松表示，長照機構住民多為高齡或具慢性疾病者，一旦感染流感，較易引發肺炎、呼吸衰竭等嚴重併發症，甚至增加住院與死亡風險。高劑量流感疫苗相較一般疫苗，能在高齡族群中誘發較佳免疫反應，有助於提升保護效果，對於機構住民尤具實質助益。由於疾管署表示流感疫情估計於1月下旬進入流行期，並於春節前後達到高峰，呼籲符合資格且尚未接種流感疫苗民眾，儘速前往縣內各鄉鎮衛生所及合約院所接種公費流感疫苗，共同為健康把關。

