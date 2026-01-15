春節急診不塞車 卓揆要衛福部落實四大策略

農曆春節將屆，行政院長卓榮泰今（15）日於行政院會聽取衛福部「2026年春節醫療量能整備專案」報告後表示，歷年春節連假期間，急診就醫人次約為平日1.5至1.7倍，去年情形尤為明顯。圖為行政院會後記者會。（記者陳鈺馥攝）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕農曆春節將屆，行政院長卓榮泰今（15）日於行政院會聽取衛福部「2026年春節醫療量能整備專案」報告後表示，歷年春節連假期間，急診就醫人次約為平日1.5至1.7倍，去年情形尤為明顯。衛福部超前部署，提出「提早因應、患者分流、擴充醫療量能、強化區域聯防」四大策略，期盼能達成醫院「急診不塞車」，全民安心過好年。

為防範今年春節期間再次出現急診壅塞現象，衛福部提出「提早因應、患者分流、擴充醫療量能、強化區域聯防」四大策略，透過中央、地方及各醫療院所通力合作，提早盤點及動員因應，強化資源調度，期盼達成「重症有照顧、輕症有處去、就醫不擁擠、過年不斷藥」目標。

請繼續往下閱讀...

患者分流方面，卓榮泰今日請衛福部加強宣導春節期間開設的傳染病特別門診相關資訊、放寬回診及慢性病連續處方箋領藥期限及流感抗病毒藥物使用規定，確保民眾用藥不間斷。

在擴充醫療量能方面，並請衛福部儘速督導各地方政府盤點轄內整體醫療量能，於農曆年前在衛生機關網站公告，並透過「全民健保行動快易通」APP、健保署官網及健保諮詢服務專線等管道，整合相關就醫資訊，以利民眾提前瞭解春節期間各地醫療院所的開診情形。

此外，卓榮泰也請衛福部加強宣導自去（2025）年11月起實施的「週日及國定假日輕急症中心」（UCC），積極鼓勵民眾輕症優先至基層醫療院所或假日輕急症中心就醫，讓急診資源優先留給真正有急迫性需求之急重症病人，保障民眾在關鍵時刻能獲得即時且適切的醫療照護。

「健保春節加成獎勵政策」部分，卓榮泰則請衛福部特別加強宣導，鼓勵醫院因應住院需求加開病床調升量能，並鼓勵基層醫療院所在春節期間加開門診，配合患者分流機制，舒緩急診量能負荷。

卓榮泰指出，特別感謝春節期間所有醫護人員堅守崗位，承擔高強度、高風險的照護工作。針對本次專案，衛福部推出「健保春節加成獎勵政策」，獎勵對象涵蓋醫院（急診、門診）、診所及社區藥局，相關加成與獎勵應實質回饋第一線醫事人員，以肯定其專業付出，並穩定人力士氣。

卓揆也請衛福部督導各醫療院所確實、即時發放相關獎勵，避免延宕，透過完善制度，讓醫護人員能安心投入照護工作，進而確保春節期間民眾就醫安全與健康權益，維持整體醫療體系韌性與永續運作。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法