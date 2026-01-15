自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》智利櫻桃 售價更甜！養顏美容效果佳

2026/01/15 17:16

。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕智利櫻桃變便宜了！據報導，台灣販售的智利櫻桃於元旦就有降價跡象，傳統市場每台斤約200元，比過去的280到300員更低；更在北部某傳統市場出現每台斤169元的低價，中部更低。

營養師高敏敏在臉書粉專「高敏敏 營養師」分享，櫻桃擁有豐富的植化素，不僅有抗發炎的功效，對於養顏美容、提亮膚色很有幫助。並提出櫻桃營養檔案（以下為每100克之數值）：

熱量 75kcal

碳水化合物 19.1g

膳食纖維 1.3g

維生素C 10.7mg

維生泰A 20mg

礦物質鉀 236mg

天然植化素（花青素、槲皮素、鞣花酸）

高敏敏表示，營養滿滿的櫻桃 當然對我們也大有好處。

抗癌抗炎：含天然植化素（花青素、槲皮素、鞣花酸）可對抗自由基、幫助抗癌抗發炎。

眼睛健康：豐富維生素A和花青素 維持夜間視野、維持眼部健康。

養顏美容：鞣花酸、花青素、維生素幫助皮膚亮白、抑制黑色素生長。

調節血壓：櫻桃中含有礦物質鉀 可幫助調整血壓、維護心血管。

幫助順暢：膳食纖維幫助排便，維持消化道健康。

提升睡眠品質：櫻桃含有天然褪黑激素 可以幫助入眠、提升睡眠品質。

而1份櫻桃大約9～10顆 因爲果糖含量比較高。營養師建議每天攝取2到3份。同時高敏敏談到，大家對櫻桃都有個迷思：櫻桃可以補血嗎？高敏敏表示，每100克的櫻桃只有0.2毫克的鐵質，真的不多。如果想要補鐵，營養師建議吃一些紅肉、紫菜、海鮮，比較有效。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中