健康網》智利櫻桃 售價更甜！養顏美容效果佳

。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕智利櫻桃變便宜了！據報導，台灣販售的智利櫻桃於元旦就有降價跡象，傳統市場每台斤約200元，比過去的280到300員更低；更在北部某傳統市場出現每台斤169元的低價，中部更低。

營養師高敏敏在臉書粉專「高敏敏 營養師」分享，櫻桃擁有豐富的植化素，不僅有抗發炎的功效，對於養顏美容、提亮膚色很有幫助。並提出櫻桃營養檔案（以下為每100克之數值）：

請繼續往下閱讀...

熱量 75kcal

碳水化合物 19.1g

膳食纖維 1.3g

維生素C 10.7mg

維生泰A 20mg

礦物質鉀 236mg

天然植化素（花青素、槲皮素、鞣花酸）

高敏敏表示，營養滿滿的櫻桃 當然對我們也大有好處。

抗癌抗炎：含天然植化素（花青素、槲皮素、鞣花酸）可對抗自由基、幫助抗癌抗發炎。

眼睛健康：豐富維生素A和花青素 維持夜間視野、維持眼部健康。

養顏美容：鞣花酸、花青素、維生素幫助皮膚亮白、抑制黑色素生長。

調節血壓：櫻桃中含有礦物質鉀 可幫助調整血壓、維護心血管。

幫助順暢：膳食纖維幫助排便，維持消化道健康。

提升睡眠品質：櫻桃含有天然褪黑激素 可以幫助入眠、提升睡眠品質。

而1份櫻桃大約9～10顆 因爲果糖含量比較高。營養師建議每天攝取2到3份。同時高敏敏談到，大家對櫻桃都有個迷思：櫻桃可以補血嗎？高敏敏表示，每100克的櫻桃只有0.2毫克的鐵質，真的不多。如果想要補鐵，營養師建議吃一些紅肉、紫菜、海鮮，比較有效。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法