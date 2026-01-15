限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》智利櫻桃 售價更甜！養顏美容效果佳
〔健康頻道／綜合報導〕智利櫻桃變便宜了！據報導，台灣販售的智利櫻桃於元旦就有降價跡象，傳統市場每台斤約200元，比過去的280到300員更低；更在北部某傳統市場出現每台斤169元的低價，中部更低。
營養師高敏敏在臉書粉專「高敏敏 營養師」分享，櫻桃擁有豐富的植化素，不僅有抗發炎的功效，對於養顏美容、提亮膚色很有幫助。並提出櫻桃營養檔案（以下為每100克之數值）：
請繼續往下閱讀...
熱量 75kcal
碳水化合物 19.1g
膳食纖維 1.3g
維生素C 10.7mg
維生泰A 20mg
礦物質鉀 236mg
天然植化素（花青素、槲皮素、鞣花酸）
高敏敏表示，營養滿滿的櫻桃 當然對我們也大有好處。
抗癌抗炎：含天然植化素（花青素、槲皮素、鞣花酸）可對抗自由基、幫助抗癌抗發炎。
眼睛健康：豐富維生素A和花青素 維持夜間視野、維持眼部健康。
養顏美容：鞣花酸、花青素、維生素幫助皮膚亮白、抑制黑色素生長。
調節血壓：櫻桃中含有礦物質鉀 可幫助調整血壓、維護心血管。
幫助順暢：膳食纖維幫助排便，維持消化道健康。
提升睡眠品質：櫻桃含有天然褪黑激素 可以幫助入眠、提升睡眠品質。
而1份櫻桃大約9～10顆 因爲果糖含量比較高。營養師建議每天攝取2到3份。同時高敏敏談到，大家對櫻桃都有個迷思：櫻桃可以補血嗎？高敏敏表示，每100克的櫻桃只有0.2毫克的鐵質，真的不多。如果想要補鐵，營養師建議吃一些紅肉、紫菜、海鮮，比較有效。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應