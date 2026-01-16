自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》薑發芽還能吃嗎？ 食藥署解析「這情況」恐有風險

2026/01/16 06:36

食藥署表示，薑在發芽過程中，會消耗掉部分營養物質，導致營養價值降低，但是並沒有產生有毒物質。因此，薑及長出的芽薑皆可食用；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕入冬天氣轉冷，不少人會煮薑母茶、薑湯暖身，但薑一次買多放到發芽，也常讓人存疑：這樣還能吃嗎？會不會中毒？對此，食品藥物管理署說明，其實薑發芽本身並不會產生毒素，但若保存不當出現腐爛可能產生黃樟素，就要特別留意食用風險。

天氣一冷手腳冰冷的人經常會食用薑，中醫也推薦它是驅寒暖胃、促進血液循環的最佳食材之一。但因食用量不大，往往一次用不完而放到發芽。食藥署於臉書專頁「食用玩家-食藥署」發文表示，薑是多年生草本植物，根莖為可食用部位，具有香味及辛辣味，依照採收的時期不同，可分為芽薑、嫩薑、粉薑、老薑（即常稱的薑母） 等種類。

食藥署進一步提及，依農業部的說明，薑在發芽過程中，會消耗掉部分營養物質，導致營養價值降低，但是並沒有產生有毒物質。因此，薑及長出的芽薑皆可食用。不過，雖然薑發芽無毒，但是腐爛的薑可能會產生黃樟素，目前黃樟素被國際癌症研究機構（IARC）列為第2B類物質，雖無證據顯示會讓人類致癌，且對動物致癌性證據有限或不足，但仍不建議民眾使用。

因此，薑雖可驅寒、幫助血液循環，也是冬季暖身好食材，食藥署仍特別提醒，應儘量攝取新鮮食材，注意食物保存方式。此外，單次購買量也不宜太多，以免發芽或發霉，流失去營養好滋味。

