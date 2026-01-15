自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

助聽器有望減少失智症風險 研究顯示年長佩戴者罹患率較低

2026/01/15 13:42

研究顯示，配戴助聽器的中度聽力損失長者罹患失智症機率較低。圖為示意圖。（歐新社）

研究顯示，配戴助聽器的中度聽力損失長者罹患失智症機率較低。圖為示意圖。（歐新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕關於助聽器的作用，人們往往只能想到幫助人聽清楚。但澳洲一項研究指出，配戴助聽器的中度聽力損失長者罹患失智症機率較低。此研究發表在《神經病學》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，澳洲蒙納士大學的研究團隊分析來自澳洲2777名成年人的數據，這些參與者平均年齡約為75歲，且在研究開始時都未患有失智症。所有參與者報都有中度聽力損失，且在加入研究之前沒有使用過助聽器。

共有664名參與者在研究過程中配戴助聽器。研究人員對參與者進行為期7年的隨訪，並讓他們每年完成認知測試。這些評估檢視了記憶力、語言能力和思考速度等指標。共有117名參與者在追蹤期間被診斷出患有失智症。

研究團隊比較配戴助聽器人群和未配戴助聽器人群的認知結果後確認，兩者認知測驗平均得分基本相似，表示配戴助聽器與這測驗表現較佳並無關聯。

但當研究團隊更深入研究失智症風險時，發現了不同情況。在考慮了年齡、性別以及包括糖尿病和心臟病在內的健康狀況等因素後，研究人員確認佩戴助聽器人群中有5%患上失智症，而在未配戴助聽器的人群中有8%患上失智症，這意味著配戴助聽器的人罹患失智症的風險降低了33%。

研究團隊表示，配戴助聽器人群測驗分數不變而失智症風險降低的結果令人驚訝。研究人員推測原因是，大多數參與者在研究開始時認知能力良好，降低了助聽器帶來的改善潛力。

研究團隊指出，聽力受損的老年人使用助聽器可能降低失智症風險，從而有益於大腦健康。研究人員強調，研究結果顯示助聽器與降低罹患失智症風險之間存在關聯，而不是證明助聽器可直接預防失智症。

研究團隊補充，還需要進一步的研究來了解助聽器如何幫助改善記憶力、思考能力和整體大腦健康。

