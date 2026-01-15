自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

不是運氣不好！為何老人容易「一身病」？血液藏6大崩壞訊號

2026/01/15 13:39

為何許多長者老了以後會變成「藥罐子」，同時罹患多種慢性病？最新研究證實，這並非單純的運氣不好，而是身體內部早已發出了「系統性崩壞」的警訊。圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕家中的長輩是否常有「看完全身都不對勁」的困擾，既有高血壓、又有糖尿病，關節還會痛？這種「一身病」的現象，過去常被視為老化過程中的不幸巧合。然而，權威期刊《自然醫學（Nature Medicine）》刊登的最新研究證實，這絕非隨機發生，而是身體內部早已發出了「系統性崩壞」的警訊。國際研究團隊發現，透過血液檢測特定訊號，甚至能在確診前就預測誰會成為未來的「多重慢性病」患者。

醫學上將同時罹患兩種以上慢性病稱為「多重共病（multimorbidity）」。過去醫生習慣「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，高血壓看心臟科、糖尿病看新陳代謝科。但這項由瑞典卡羅琳醫學院（Karolinska Institutet）領銜的國際研究團隊所進行之研究，分析了2500多名60歲以上長者、長達12年的追蹤數據，發現這些疾病背後其實有著共同的生理基礎。也就是說，當你覺得只是一個小毛病時，身體可能已經處於「全面失衡」的狀態。

血液藏6大「預言密碼」 抓出發炎與壓力

研究團隊深入分析血液中54種生物標記，成功揪出幾項關鍵的「崩壞訊號」。這些指標猶如身體內部的警報系統，涵蓋了反映細胞壓力與組織受損的「生長分化因子-15（GDF15）」、代表體內慢性發炎的「C反應蛋白」，以及涉及血糖代謝的糖化血色素與胰島素。

此外，評估腎臟負擔與營養狀態的胱抑素C與白蛋白，也都是關鍵指標。這些數據異常並不代表單一器官生病，而是暗示身體正處於高壓、發炎或代謝混亂的「系統性過勞」狀態，就像一輛車引擎過熱，雖然還能跑，但零件遲早會一起報銷。

確診前身體早已失控 預防勝於治療

這項研究最驚人的發現是：早在醫生下診斷書之前，這些血液訊號就已經「亮紅燈」了。這意味著多重慢性病不是突然發生的，而是長期累積的結果。研究人員指出，未來的醫療思維必須改變，不能等到病發了才給藥，而應透過這些血液標記，提早找出那些正在快速走向「複雜病況」的高風險族群，在身體系統徹底崩潰前介入保養。

