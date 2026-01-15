自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》Andy戒菸成功！ 國健署：戒菸20分鐘血壓、心跳就改善

2026/01/15 13:02

「Andy老師」日前宣布戒菸成功。（圖翻攝自YouTube）

〔健康頻道／綜合報導〕YouTuber「Andy老師」與前女友家寧帳務糾紛不斷，近期因感冒久病不癒，自覺身體健康出現警訊，再加上菸齡長達10年，遂決定求助戒菸門診，日前並拍片宣布挑戰戒菸19天成功。對此，國健署表示，吸菸對於心血管的危害已被許多研究證實，但戒菸的好處第1天就看得到。吸菸者在戒菸20分鐘後，血壓、心跳便可獲得改善，戒菸5年後，中風機率甚至可降低至與不吸菸者一樣，強調「吸菸其實是一種可以根治的慢性病」。

Andy老師表示，自高中起吸菸，菸齡已經有10年，決定戒菸的關鍵是因一場感冒造成長期夜咳、睡眠品質受影響，健康狀況也亮起紅燈。國健署曾於臉書專頁發文指出，世界衛生組織（WHO）表示，菸草中的尼古丁不但危害健康，且具有高度成癮性，導致全球每年有超過800萬人死亡，死於二手菸暴露也達120 萬人。

此外，國健署也於臉書發文提出戒菸的好處，包括：吸菸者在戒菸20分鐘後，顯示血壓降低，心跳減慢至正常頻率；戒菸2週至3個月心臟病危險性開始下降，肺功能開始改善；戒菸1年後，罹患冠狀動脈心臟病機率可減少一半。至於戒菸5年後，中風之機率甚至可降低至與不吸菸的人相同。

國健署臉書衛教並強調，尼古丁成癮若僅靠個人意志力，戒菸的成功率約5-10%，若有專業服務人員從旁協助，透過藥物控制及心理支持，可提高至30%的戒菸成功率。除鼓勵吸菸者戒菸，也於全國約2,700家戒菸服務醫事機構提供專業又多元的戒菸服務，幫助更多吸菸者遠離菸害，擁抱健康人生。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

斬斷10年菸癮 Andy花19天戒斷過程大公開

