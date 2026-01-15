限制級
對付抗藥效靠它！研究揭示特殊分子或有助治療隱球菌感染
〔編譯謝宜哲／綜合報導〕真菌感染每年奪走全球數百萬人的生命，而隱球菌感染尤其危險。這種真菌可引發類似肺炎的症狀，並以其對多種抗真菌藥物的抗藥性而聞名。加拿大1項研究發現可能有助於治療隱球菌感染的分子，此研究發表在《細胞》期刊上。
根據科學網站《SciTechDaily》報導，研究如何應對隱球菌感染的加拿大麥克馬斯特大學研究團隊，將重點放在被稱為「佐劑」（Adjuvants）的化合物。這些化合物可能有助於克服抗藥性並增強現有療法的療效。
為尋找能更好地使隱球菌對現有抗真菌藥物敏感的佐劑，研究團隊在麥克馬斯特化學庫尋找候選分子。最終研究團隊找到丁內酯A（Abutyrolactol A），1種由某些鏈黴菌產生的分子。該分子可以與棘白菌素類藥物產生協同作用，殺死單獨使用這些藥物無法殺死的真菌。
研究團隊發現丁內酯A就像一個塞子，堵塞隱球菌「至關重要」的1種重要蛋白質複合物，而這種干擾將使隱球菌對它曾經具備抗藥性的藥物完全敏感。
研究團隊還確認，丁內酯A在耳念珠菌（Candida auris）中也具有類似的功能，這使其具備廣泛臨床潛力。
麥克馬斯特大學生物化學與生物醫學科學系教授賴特（Gerry Wright）解釋，佐劑是輔助分子，實際作用並非像藥物那樣殺死病原體，而是使病原體對現有藥物極其敏感。他強調此研究具備特殊意義，揭示了1種克服抗藥性的全新途徑。
