自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

對付抗藥效靠它！研究揭示特殊分子或有助治療隱球菌感染

2026/01/15 16:03

研究發現丁內酯A有助於因應隱球菌感染。圖為經過染色的隱球菌。（擷自X@OsamaMhawish_MD）

研究發現丁內酯A有助於因應隱球菌感染。圖為經過染色的隱球菌。（擷自X@OsamaMhawish_MD）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕真菌感染每年奪走全球數百萬人的生命，而隱球菌感染尤其危險。這種真菌可引發類似肺炎的症狀，並以其對多種抗真菌藥物的抗藥性而聞名。加拿大1項研究發現可能有助於治療隱球菌感染的分子，此研究發表在《細胞》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，研究如何應對隱球菌感染的加拿大麥克馬斯特大學研究團隊，將重點放在被稱為「佐劑」（Adjuvants）的化合物。這些化合物可能有助於克服抗藥性並增強現有療法的療效。

為尋找能更好地使隱球菌對現有抗真菌藥物敏感的佐劑，研究團隊在麥克馬斯特化學庫尋找候選分子。最終研究團隊找到丁內酯A（Abutyrolactol A），1種由某些鏈黴菌產生的分子。該分子可以與棘白菌素類藥物產生協同作用，殺死單獨使用這些藥物無法殺死的真菌。

研究團隊發現丁內酯A就像一個塞子，堵塞隱球菌「至關重要」的1種重要蛋白質複合物，而這種干擾將使隱球菌對它曾經具備抗藥性的藥物完全敏感。

研究團隊還確認，丁內酯A在耳念珠菌（Candida auris）中也具有類似的功能，這使其具備廣泛臨床潛力。

麥克馬斯特大學生物化學與生物醫學科學系教授賴特（Gerry Wright）解釋，佐劑是輔助分子，實際作用並非像藥物那樣殺死病原體，而是使病原體對現有藥物極其敏感。他強調此研究具備特殊意義，揭示了1種克服抗藥性的全新途徑。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中