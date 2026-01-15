雲林國中生近視率飆破6成 民代攜醫界「點亮雲林」免費配鏡救視力

專家說明，兒童階段定期視力檢查、建立正確用眼衛教，是預防與延緩惡化的關鍵。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣的國中生，裸視近視率超過六成；同時有經濟較弱勢家庭，無法為孩子及時治療、甚至配戴眼鏡。議員蔡岳儒媒合雲林縣婦幼關懷協會等單位合辦「點亮雲林」計畫，此次為口湖國中為弱勢學生免費驗光配鏡。蔡岳儒表示，這項推行10年嘉惠逾600人，矯正率近50%，將持續推動。

根據縣府統計縣內國中小視力檢查不良率，111至113學年度國小生視力不良率分別為44.46%、43.43%、43.20%，國中生近三年分別為67.59%、69.09%、67.14%。

議員蔡岳儒表示，近3年資料顯示國小視力不良率逾4成、國中更超過6成5，平均就醫率僅約8成左右。（記者李文德攝）

蔡岳儒表示，近3年資料顯示國小視力不良率逾4成、國中更超過6成5，平均就醫率僅約8成左右，將近3000人受檢卻未矯正治療，尤其偏鄉更嚴重，沿海地區因隔代教養的弱勢學子多，目前僅麥寮、水林有眼科，其餘均為「無眼科醫生鄉鎮」，民眾驗光、配鏡都需要跋涉到數公里外地區，因此十年前發起「點亮雲林」計畫，結合眼科醫師和驗光師下鄉巡檢，目前累計為604名弱勢學童完成免費檢驗及配鏡259副。

台全醫療體系執行長林明杰表示，近視若持續惡化，未來發展為高度近視，將顯著提高青光眼、視網膜剝離與黃斑部病變等眼疾風險，因此在兒童階段定期視力檢查、建立正確用眼衛教，是預防與延緩惡化的關鍵；校長孫明山表示，此次共服務62名學生，其中夜光天使及弱勢學童占50位，感謝各界願意投入資源，確保學童的視力健康獲得妥善照顧。

雲林縣府統計發現，縣內國中生裸視近視率超過6成。（記者李文德攝）

雲林縣議員蔡岳儒媒合雲林縣婦幼關懷協會等單位合辦「點亮雲林」計畫，此次為口湖國中為弱勢學生免費驗光配鏡。（記者李文德攝）

