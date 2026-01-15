自由電子報
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

打瘦瘦針未告知 空腹檢查胃仍大量積食

2026/01/15 10:50

聖馬爾定醫院內科部主任羅清池呼籲，瘦瘦針並非不能使用，而是必須「用得安全、說得清楚」。（聖馬爾定醫院提供）

聖馬爾定醫院內科部主任羅清池呼籲，瘦瘦針並非不能使用，而是必須「用得安全、說得清楚」。（聖馬爾定醫院提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕近年來俗稱「瘦瘦針」的減重針劑相當流行，嘉義市聖馬爾定醫院近日在臨床照護中，就接連遇到3名患者明明已依規定空腹逾10小時，檢查時卻發現胃內仍殘留大量未消化食物，有人甚至食物堆積到幽門口，差點造成阻塞。所幸麻醉科醫師在術前詳細詢問病史，得知患者有施打「瘦瘦針」，即時提高警覺並調整處置，才避免嗆食意外發生。

聖馬爾定醫院內科部主任羅清池表示，被稱為「瘦瘦針」其實是腸泌素GLP-1類針劑藥物，GLP-1 類藥物的作用原理之一，就是刻意讓胃排空變慢，延長飽足感，讓人吃得少、比較不容易餓，這也是它能幫助減重的關鍵。

但正因如此，即使患者已經長時間未進食，胃裡仍可能「還沒清空」。對於使用 GLP-1 類藥物的患者而言，單純以禁食時間作為評估標準，可能不足以反映實際胃部狀態，必須被視為麻醉風險評估中的特殊族群。

羅清池指出，當患者進入全身或深度鎮靜麻醉後，人體原本用來保護呼吸道的吞嚥與咳嗽反射會暫時消失，如果胃食物逆流，極有可能嗆入氣管，嚴重時會引發吸入性肺炎，此類肺部感染不僅增加住院天數，嚴重時甚至可能危及生命，對高齡或慢性病患者尤其危險，因而這類風險在使用瘦瘦針的族群中，特別需要注意。

羅清池呼籲，瘦瘦針並非不能使用，而是必須「用得安全、說得清楚」。不論是手術、內視鏡檢查，或任何需要麻醉的醫療處置，務必在術前主動告知醫師與麻醉團隊用藥史，讓醫療團隊完整評估，才能避免風險，確保處置過程的安全，千萬不要以為只是「減肥針」，就不算重要用藥資訊而輕忽。

聖馬爾定醫院近日在臨床照護中，接連遇到3名打瘦瘦針患者，已依規定空腹逾10小時，檢查時卻發現胃內仍殘留大量未消化食物。（聖馬爾定醫院提供）

聖馬爾定醫院近日在臨床照護中，接連遇到3名打瘦瘦針患者，已依規定空腹逾10小時，檢查時卻發現胃內仍殘留大量未消化食物。（聖馬爾定醫院提供）

