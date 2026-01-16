透視腸道菌》自閉症腸道菌 研究發現與眾不同 1代謝物可望有解

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

自閉症光譜障礙（ASD）除了與基因有關，也常伴隨腸胃問題。過去研究發現ASD患者的腸道菌與一般人不同，但這些差異到底是「結果」還是「原因」？腸菌真的能影響大腦和行為嗎？

這篇研究Cell. 2019 May 30;177（6）:1600-1618.e17的新發現, 研究團隊將自閉症患者（ASD）或典型發展者（TD）的腸道菌移植到無菌小鼠體內，發現接受ASD腸菌的小鼠會出現典型自閉症樣行為（社交缺陷、重複動作）。更驚人的是，這些小鼠腦中與ASD相關的基因選擇性剪接模式也改變了。透過菌相與代謝物分析，研究人員鎖定一些「候選微生物代謝物」，並在ASD小鼠模型中測試，發現補充這些代謝物可改善行為並調節腦神經元興奮性。

這項研究首次以動物實驗直接證明，腸道菌可以透過代謝物影響大腦和行為，甚至重塑神經基因的表現。對一般人來說，這提醒我們腸道健康與心理健康之間存在緊密連結。雖然目前還無法靠單一益生菌「治療自閉症」，但均衡飲食、避免濫用抗生素、增加膳食纖維、維持菌群多樣性，都可能為大腦健康提供更好的基礎。未來，針對特定代謝物或菌株的「腸腦療法」可能成為自閉症與其他神經精神疾病的新方向。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

