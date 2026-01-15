自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

止痛藥使用需留意 藥師：錯誤用藥恐造成腎臟、肝臟傷害

2026/01/15 09:54

止痛藥末正確使用，不僅無法解決疼痛問題，更會對健康造成潛在風險。（圖為示意照）（台北慈濟醫院提供）

止痛藥末正確使用，不僅無法解決疼痛問題，更會對健康造成潛在風險。（圖為示意照）（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕現今社會許多民眾身體不適時，常選擇自行服用止痛藥緩解疼痛，然而止痛藥若未依正確方式使用，不僅無法解決疼痛問題，更會對健康造成潛在風險，適逢1月15日藥師節，藥師提醒民眾正確認識止痛藥的使用原則，服藥前詳閱標示、遵循醫囑，並主動向醫師或藥師諮詢，共同守護用藥安全。

台北慈濟醫院藥學部藥師王宇平指出，根據統計，在健保藥物使用人數最多的前5名中，市面常見的止痛藥就占據兩名，每年共有約1500萬人使用，他表示，臨床上常見的止痛藥相關用藥問題，多半來自於「過量使用」，例如部分家長因擔心藥效不足，讓孩童在短時間內重複服用止痛藥；或成人未留意藥物起效所需時間，為求快速止痛而自行增加劑量，皆可能導致身體負擔增加，甚至引發急性傷害。

王宇平說，「止痛藥濫用」並不僅限於服用過量，凡是未依醫囑服用、或非醫療目的使用，都屬於不當用藥行為，民眾應特別留意。常見情況包括，在疼痛未發生時，以預防或放鬆為目的服用止痛藥，依賴坊間或國外成藥，或服用來源不明的藥物，未依藥物指示服用，如:將止痛藥與酒精併用、自行剝半或磨粉服用，不清楚藥物成分的情況下，同時使用多種成分相似的藥品，如同時服用具止痛成分的感冒藥後服用止痛藥，使單一成分累積過量；或與抗凝血藥物同時使用。

王宇平指出，止痛藥依成分不同，適用族群與注意事項亦有所差異，市面常見止痛藥多為乙醯胺酚類及非類固醇消炎止痛藥，乙醯胺酚類止痛藥需經肝臟代謝，不適用於嚴重肝臟疾病患者；非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）則不建議有消化性潰瘍病史、慢性腎臟病或部分心血管疾病的患者使用，孕婦亦應避免自行服用，以免增加胃出血、腎功能惡化或血栓風險，導致疼痛問題更加複雜。

台北慈濟醫院藥師王平宇呼籲，止痛藥僅能暫時緩解症狀，並非根本治療方式。（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院藥師王平宇呼籲，止痛藥僅能暫時緩解症狀，並非根本治療方式。（台北慈濟醫院提供）

