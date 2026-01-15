自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

咖啡喝再多也沒用？營養師：專注力其實敗在這4個飲食習慣

2026/01/15 10:06

不少人每天喝咖啡，卻仍精神渙散、提不起勁。（記者張軒哲攝）

不少人每天喝咖啡,卻仍精神渙散、提不起勁。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕 每天來杯咖啡是許多人的日常習慣，但常有人睡眠充足、咖啡照喝，卻仍精神渙散、提不起勁，其實與長期飲食選擇息息相關。 營養師徐佳靖在World Gym Blog中指出，專注力下降通常不是突然發生，而是在能量供給不穩、身體狀態紊亂的情況下逐步累積而成，透過調整飲食結構、培養規律運動習慣並維持穩定作息，才能為大腦建立穩固的運作基礎。

徐佳靖表示，特別是現今高壓、多工的生活常態，大腦更需要穩定且持續的營養供應，才能維持專注與判斷能力。特別是當外食頻率偏高、飲食內容過於精製，就會使能量供應出現落差，大腦便無法獲得穩定支持，影響專注力表現。

徐佳靖指出，4個飲食雷區，影響專注力：

1.精製糖攝取過多

含糖飲料、甜點等精製糖類，容易造成能量快速上升又迅速消退，短時間內雖有提神效果，隨後卻更容易出現疲倦與注意力渙散，讓專注力表現反覆不穩。

2.高油加工飲食比例高

長期攝取高油脂與重度加工食品，可能影響身體整體狀態，進而干擾神經訊號的傳遞效率，使反應速度與思考清晰度下降。

3.關鍵營養素攝取不足

大腦與神經系統的正常運作，需要多種營養素共同參與。當蛋白質、維生素或脂肪酸攝取不足時，容易出現思緒卡頓、注意力難以集中的情形。

4.進食時間混亂或過度飢餓

長時間未進食或三餐不規律，會讓身體進入高度壓力狀態，影響大腦負責專注與判斷的功能，使專心變得更加困難。

營養師提醒甜點等精製糖類，短時間內雖有提神效果，隨後卻更容易出現疲倦與注意力渙散，讓專注力表現反覆不穩。（記者張軒哲攝）

營養師提醒甜點等精製糖類,短時間內雖有提神效果,隨後卻更容易出現疲倦與注意力渙散,讓專注力表現反覆不穩。(記者張軒哲攝)

