健康網》春節吃得開心也要顧健康 孕期體重管理「這樣做」

〔健康頻道／綜合報導〕春節期間親友團聚、年菜豐盛，但準媽媽們可要留心體重增加速度是否合宜，若體重增加過快，可能會影響對生產與產後恢復，但馨生醫療體系院長蘇俊源提醒孕婦不必過度焦慮，而是留意體重變化節奏，透過日常調整，仍能在安全範圍內順利度過孕期。

體重增加過快 常與生活型態改變有關

蘇俊源指出，孕期體重增加本屬正常現象，但若短時間內明顯超出建議範圍，常與飲食攝取過量、活動量下降有關。有些孕婦在產檢時出現血壓偏高、血糖上升，或感到腰痠背痛、行動不便，這些情況都可能與體重增加過快有關。即使產檢數值尚在正常範圍，仍建議持續追蹤體重變化，避免潛在風險累積。

不只孕期受影響 生產與產後也可能受牽動

在臨床觀察上，孕期體重過重對媽媽與胎兒都可能帶來影響。對孕婦而言，常見風險包括妊娠高血壓、妊娠糖尿病、關節負擔加重，以及懷孕後期腰背疼痛不適；體重增加過快，也可能提高剖腹產機率，或增加產程延長、生產困難的可能性。

對胎兒來說，體重控制不當可能增加巨大兒、胎兒窘迫或早產的風險，出生後也可能影響長期代謝健康。但只要及早發現、配合醫療建議，多數孕婦仍能順利生產。

居家簡單監測 留意每週增加幅度

蘇俊源建議，準媽媽們可透過簡單方式協助管理體重，例如每週固定時間測量並記錄體重，觀察增加速度是否過快。

飲食方面，建議減少高糖、高油、高熱量食物攝取，維持均衡飲食原則。

運動則可選擇散步、孕婦瑜伽或伸展運動等輕度至中度活動，有助維持體力與身體舒適度。

出現不適別硬撐 家人支持也很重要

若孕期出現腰痛、關節疼痛、水腫或血壓升高等情況，應及早回診與醫師討論，不需自行承受或過度擔心。

蘇俊源也提醒，家人與伴侶的支持相當重要，協助孕婦建立健康飲食習慣、維持運動規律，能減輕孕期壓力，讓體重管理更容易落實。

蘇俊源強調，孕期體重管理不只是外觀問題，而是守護母嬰健康。透過日常觀察、健康飲食、規律活動與醫療團隊的溝通，準媽媽們可在安心的狀態下完成孕期，並為產後恢復與寶寶健康打下良好基礎。

