健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

網購大正百保能藥驚爆假貨 藥師示警「這些藥」都被仿過

2026/01/14 20:22

藥師許青育呼籲，別在網路平台購買來路不明的藥品，不但難以辨別藥品真偽，也不知是否能對症下藥，輕則吃了無效，重則傷身。（記者蔡淑媛攝）

藥師許青育呼籲，別在網路平台購買來路不明的藥品，不但難以辨別藥品真偽，也不知是否能對症下藥，輕則吃了無效，重則傷身。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中頻道〕日本感冒藥「大正百保能」出現仿冒品，有民眾在網路上購買藥粉後，竟有淡淡中藥味，驚覺買到假貨，對此，藥師指出，在網路平台購買藥品是危險的行為，除難以了解藥品真偽外，也不知是否能對症下藥，輕則吃了無效，重則傷身。

藥師公會全聯會社區藥局委員會副主委許青育表示，去年9月就接到台灣大正製藥公司發布聲明提醒注意，「日本販賣的這款綜合感冒藥處方品，被台灣海關查獲，目前尚未確認這些仿冒品在台灣國內販賣，但完全排除其流入市面的可能性。」

台灣大正製藥強調，「這些仿冒品非由大正製藥株式會社生產，而是非法製造與販賣，可能對消費者健康造成不良影響，懇請消費者提高警覺，務必小心謹慎，避免購買或使用仿冒品。」

台灣大正製藥公司發布聲明提醒民眾注意「大正百保能」出現仿冒品。 （記者蔡淑媛翻攝）

台灣大正製藥公司發布聲明提醒民眾注意「大正百保能」出現仿冒品。 （記者蔡淑媛翻攝）

許青育說，民眾在網購的仿冒「大百正保能」，在外盒包裝排字、內袋有效期限與印刷方式與正品不同。其實日版正品與台灣也不同，因日本版含有「磷酸二氫可待因」屬於中樞性止咳，成分為類鴉片藥物，在台灣管制藥品，無法在台販賣，日本大正製藥株式會社委託台灣公司改為較無癮問題的「右美沙芬」成分。

許青育提醒，日藥有的進口台灣，或是委託台灣製藥公司製造，呼籲民眾有病症應就醫或至實體藥局購買。（記者蔡淑媛攝）

許青育提醒，日藥有的進口台灣，或是委託台灣製藥公司製造，呼籲民眾有病症應就醫或至實體藥局購買。（記者蔡淑媛攝）

許青育表示，民眾赴日旅遊買日本藥品，又在台灣網購，像就遇民眾在網路買「合利他命」，結果發現是塑膠瓶，懷疑是仿冒，跑來藥局問正品包裝，結果是玻璃，瓶中也有民眾上網買整腸劑「妙利散」，結果也是仿冒品，她說，妙利散之前在日本是指定醫藥部外品（OTC），必須由藥房調劑，因此網路購買可說是不可能。

許青育說，正規產品在台灣應有中文標註，包含成分、生產商、藥品字號；據稱的「日本境內版」若無合法輸入管道，可能為藥品。

台中衛生局提醒，台灣網購藥品受到嚴格規範，僅限「乙類成藥」（如綠油精、曼秀雷敦）可合法網路銷售，且外包裝需註明「乙類成藥」字樣；壯陽藥、減肥藥、處方藥或代購國外違法網購易買到假藥，不僅傷身還可能觸犯「藥事法」，最高處10年刑及1萬元罰款，若有需求，應就醫或至實體藥房購買，或向食藥署查詢合法管道。

台灣人愛吃日本藥，日藥有的進口台灣，或是委託台灣製藥公司製造。（記者蔡淑媛攝）

台灣人愛吃日本藥，日藥有的進口台灣，或是委託台灣製藥公司製造。（記者蔡淑媛攝）

