健康網》少女耳朵癢 耳內長大片香菇？醫談原因

〔健康頻道／綜合報導〕醫師黃士倫在臉書粉專「黑倫醫師x健康諮詢」指出，他遇過一名年輕女子有挖耳朵的習慣，過去因外耳道發炎就醫。經過幾次治療好了許多後續就沒再回診，每回都會再三叮嚀「耳朵別亂挖、不挖耳朵沒事、沒事別挖耳朵」然她卻因為兩耳都搔癢耳悶塞來求診，內視鏡檢查後結果出爐：耳內長滿了毛茸茸類似香菇的東西，這就是耳黴。

黃士倫說明，耳黴就是「耳朵長黴菌」，並強調耳朵的問題是少挖少毛病，常挖毛病多，常自我套挖耳朵容易造成外耳道發炎、意外耳膜破裂出血、耳黴、耳膿瘍等。

另外不少人喜歡清理耳垢，黃士倫表示，耳垢對耳道健康是有好處的。耳垢是由耳垢腺分泌、含有抗菌蠟質成份，能防水抗菌還能作為天然屏障臨床。處理耳內蟲蟲危機多半是耳垢清的太乾淨了。

另外，黃士倫曾詳細說明，醫學上稱耳屎為耳垢。耳垢是由外耳道1/3 耳垢腺，在正常情況下耳垢只會存在外耳道外1/3處。我們不清理耳垢，耳垢會不會越來越多呢？其實並不會，我們耳垢有向外自清的作用能夠自己向外排泄。

當耳垢被我們用棉棒越挖越深的情況下 ，推往耳道最深處的耳膜 ，往往是自己造成的！有時甚至出現「空摟吭摟」的怪聲音。

黃士倫表示，如發生耳垢栓塞，請找醫師用機器用吸的、或在耳鏡之下用鑷子夾取出來。有時候栓塞太硬太結實的耳垢還會利用軟化耳垢劑，連續點幾天後，再回到門診處理 。

可以找美容院挖耳屎嗎？黃士倫強調：不行！可能因為掏挖耳屎器械不潔，造成耳黴感染；甚至因常挖外耳道，造成外耳慢性發炎等後遺症。

耳屎挖得太乾淨也不行，可能造成「蟲蟲危機」。曾經就處理過一個病患，耳朵清理的非常乾淨，一隻小蟑螂行通無阻直接鑽到耳道最深處的耳膜。耳朵一旦有異物要立即處理，免得造成外耳炎、耳膜穿孔、出血等等。常見的非昆蟲異物有棉花、衛生紙、項鍊珠珠、小鋼珠等等。

昆蟲類最常見是露營時候被蟲蟲入侵耳朵，處理方式最後先從耳朵外灌入甘油 、嬰兒油。先將昆蟲窒息，醫師會再用器械把它夾出來。

