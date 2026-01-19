自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》咖啡是代謝神隊友 研究揭飯後喝穩血糖

2026/01/19 06:24

營養師張馨方指出，研究發現，飯後飲用咖啡有助調節醣類吸收與代謝，不過，若添加糖、奶精等，均會直接抵銷咖啡的代謝優勢；示意圖。（圖取自freepik）

營養師張馨方指出，研究發現，飯後飲用咖啡有助調節醣類吸收與代謝，不過，若添加糖、奶精等，均會直接抵銷咖啡的代謝優勢；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕每天一杯咖啡，是不少人醒腦、提神的固定儀式，但咖啡的作用，可能不只如此。營養師張馨方指出，研究發現，飯後飲用咖啡，有助調節醣類吸收與代謝，咖啡中的綠原酸與多酚成分，也可改善餐後血糖與胰島素反應，進一步有利控制脂肪累積。不過，咖啡要真正喝出健康，與咖啡豆焙度、攝取量、是否添加糖與奶精都有關聯，喝對是代謝小幫手，喝錯反而只剩熱量負擔。

張馨方於臉書專頁「ViVi營養生活話」發文表示，根據研究發現，咖啡與代謝間的關係，包括以下3大項：

飯後飲用咖啡能調節醣類吸收與代謝

富含綠原酸（chlorogenic acid）的咖啡，可減少飯後葡萄糖吸收，促進醣類利用，並可能降低體脂肪積累。

咖啡多酚可改善餐後血糖與胰島素反應

咖啡中的多酚成分，可以抑制消化酶活性、緩和餐後血糖與胰島素上升，有利於控制熱量利用及脂肪氧化。

綠原酸具多重益處

綠原酸是咖啡中重要的多酚成分，且被證實具有抗氧化與抗發炎作用；有助血糖穩定與胰島素訊號改善；還可潛在保護心血管系統與降低代謝性疾病風險。

不過，張馨方提醒須特別注意，咖啡豆烘焙越深，綠原酸含量越低；若喝咖啡是為了健康與代謝，而不只是重口味，建議選擇淺焙咖啡豆，才能保留較多有益成分。

至於一天喝多少咖啡最適合？張馨方表示，依衛福部建議，一般成年人每日咖啡因攝取量應控制在300毫克以下，大約相當於2-3杯中杯黑咖啡（依咖啡濃度而異），孕婦則建議每日不超過200毫克咖啡因，以降低對胎兒的影響。

不過，若添加糖、奶精、風味糖漿等，均會直接抵銷咖啡的代謝優勢。因此，張馨方也強調，想真正喝出咖啡的好處，黑咖啡或添加少量牛奶，才是更推薦的選擇。

