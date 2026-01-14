健康網》現在不生也要顧 婦科醫點名「傷卵巢」5行為

新北市板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上指出，睡得太少，會讓調控排卵的荷爾蒙變得不穩定，也可能讓卵巢更快走向疲乏。規律睡眠，就是最溫柔的自我照顧；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（擷取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕不少女性認為只要暫時沒有生育計畫，就不必特別在意卵巢健康，但其實卵巢老化往往早已在生活習慣中悄悄發生。新北市板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上指出，長期熬夜、壓力過大、菸害及飲食失衡，都可能影響卵子品質與排卵功能，即使當下未打算懷孕，也可能為未來生育埋下變數，提醒女性及早調整生活型態，為自己保留更多選擇權。

嚴絢上在臉書「率直的療癒系女醫 婦產科 嚴絢上醫師｜新北板橋 產檢 子宮鏡 微創手術」指出， 在診間，常看見年輕女性忙著工作、熬夜、默默承受壓力，總覺得生育還離自己很遠。直到真的想迎接新生命時，才發現卵巢比想像中更敏感，也更容易受到生活習慣影響。

請繼續往下閱讀...

嚴絢上指出，現在每7對伴侶，就有1對正在面臨生育困擾。卵巢一直很努力，只要從日常開始調整，妳仍有機會把健康與選擇權握在自己手裡。照顧卵巢，就是替未來的自己留下一條更安心的路

生育力不是突然下降 關鍵藏在日常裡

●長期熬夜：打亂荷爾蒙的節奏

睡得太少，會讓調控排卵的荷爾蒙變得不穩定，也可能讓卵巢更快走向疲乏。規律睡眠，就是最溫柔的自我照顧。

●吸菸與二手菸：加速卵巢老化的隱形兇手

香菸中的化學物質會抑制卵泡發展、降低卵子品質。即使不是主動吸菸，二手菸也會悄悄影響妳的生殖能力。

●接觸過多塑化劑：影響卵細胞健康

塑化劑可能干擾內分泌、加速卵細胞凋亡。減少使用塑膠容器、避免高溫加熱，是保護自己的簡單開始。

●長期承受壓力：讓荷爾蒙失去平衡

壓力若一直得不到舒緩，大腦對生殖激素的指揮就會混亂，排卵也可能受到影響。嚴絢上呼籲女性們要為自己留下一點「喘息空間」。

●飲食過度加工或營養不足：卵巢也會「沒力」

當身體缺乏抗氧化與好脂肪，卵子品質自然跟著下降。多吃天然原型食物，是給卵巢最溫柔的禮物。

嚴絢上提醒，不管妳現在有沒有生育打算，健康的卵巢都能為妳保留更多可能性。當有一天妳想要迎接小生命時，妳會慶幸當初替自己多做了一些準備妳的身體值得被理解、被照顧，也值得在每個階段都擁有選擇

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法