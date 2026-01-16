限制級
健康網》久坐增糖尿病風險 專家推4招辦公室運動保持活力
〔健康頻道／綜合報導〕根據衛福部衛教資料指出，久坐對於身體存在多項危害，如增加心臟病、中風、糖尿病及代謝症候等疾病，造成骨骼的傷害與肌肉的退化、血液循環不佳、思考遲鈍及心理層面等問題。永越健康管理中心體適能教練林芊穎，分享在辦公空間可以進行的4項動作，幫助上班族維持健康。
林芊穎在永越健康管理中心健康新知上發文分享，現代人長時間面對電腦與手機，不論是上班族、學生或銀髮族，久坐已成為日常習慣。要改善這種情況，不一定非得去健身房，簡單的辦公室伸展操，就能有效促進腸胃蠕動、喚醒沉睡的代謝系統，養成每坐30分鐘起身活動5至10分鐘的習慣，對腸胃與全身健康都有顯著助益。
林芊穎提供4組動作，只需利用椅子或辦公空間即可完成，建議每日執行2-3回合，每次5至10分鐘：
●坐姿扭轉
動作說明：坐在椅子上，背打直，右手放在左膝外側，左手扶椅背，慢慢扭轉上半身向左，保持10秒後換邊。
建議次數：每邊5次。
●坐姿抬膝
動作說明：坐在椅子邊緣，雙手握住椅面，腹部收緊，慢慢抬起雙膝靠近胸口，停留2秒後放下。
建議次數：10－15下為一組，可做3組。
●站姿體側伸展
動作說明：站立，雙腳與肩同寬，右手舉高過頭往左側伸展，感受肋骨與腹部的延展，保持10秒後換邊。
建議次數：每邊5次。
●腹式呼吸訓練
動作說明：坐姿或站姿皆可，一手放在胸口、一手放在腹部，吸氣時腹部鼓起、吐氣時收緊。
建議時間：每次15秒，重複10次，日常隨時可練。
