健康 > 護眼顧齒

健康網》白內障術後泡溫泉安全嗎？ 醫提醒未滿1個月別做3事

2026/01/16 15:18

珍世明眼科院長、眼科醫師王孟祺表示，白內障手術後1個月內切口尚未完全癒合，溫泉中含有大量細菌，若進入眼睛，極易引發眼內炎；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕最近冷氣團一波波來襲，不少民眾最期待的可能就是泡溫泉暖身。對此，珍世明眼科院長、眼科醫師王孟祺分享，1名白內障患者術後因擔心高溫影響人工水晶體，經過1年仍不敢泡湯。其實白內障手術後並非永久禁止泡湯，關鍵在於術後恢復時間，只要傷口癒合完全，基本上是安全無虞的。但若術後未滿1個月，須注意泡湯、桑拿、SPA沖擊易導致感染、眼睛乾澀等，造成傷口裂開或水晶體位移。因此，尤應避免水上活動。

術後1個月內：防感染、乾澀、沖擊

王孟祺於臉書專頁「王孟祺醫師-眼科最前線」發文分享，我們的眼睛本身就有調控溫度的良好機制，因此，在嚴苛環境下，仍能正常進行運作。例如：在嚴寒的極地、火爐旁，眼內溫度會維持在接近體溫的範圍內，不會直接達到外部的高溫。也因此，水晶體處於非常安全的環境。但若術後未滿1個月，則不建議做任何水上活動，主要考量為以下3點：

感染風險，術後初期（1個月內）：手術切口尚未完全癒合，溫泉水、公共澡堂的水中含有大量細菌，若髒水進入眼睛，極易引發眼內炎，對視力是嚴重威脅。

眼睛乾澀：溫泉與桑拿環境雖然濕氣重，但高溫會加速眼球表面淚液的蒸發，加上術後眼睛本來就容易乾澀，泡完湯後可能會感到乾癢、異物感加重。

物理性沖擊：許多溫泉池有強力的水柱（SPA沖擊泉）， 絕對不可讓水柱直接沖擊臉部或眼睛，可能導致傷口裂開或水晶體位移。

手術1個月後：掌握保健5重點

如果已經過了術後恢復期達1個月以上，想去享受泡溫泉，王孟祺也建議，應遵循以下5步驟：

1.確認時間：確定手術已滿 1 個月，且醫師確認傷口癒合良好。

2.避免揉眼：泡湯流汗時，千萬不要用手去揉眼睛，避免手上細菌入侵。

3.注意清潔：洗臉時，建議用乾淨的毛巾或清水，盡量避免溫泉水直接濺入眼內。

4.補充水分：隨時點人工淚液補充。

5.小心防滑：溫泉附近地板濕滑，視力若還在適應期，需特別小心行走，避免跌倒撞擊頭部。

王孟祺強調，人工水晶體其實很耐用，怕的是髒水感染和外力撞擊。只要傷口完全癒合，正常享受溫泉其實不必過度擔心。

