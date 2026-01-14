自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

不是吃太鹹！高血壓元兇竟是「這腦區」 專家1招逆轉血管緊縮

2026/01/14 17:46

最新研究發現：高血壓的「主謀」可能藏在大腦深處，由腦幹特定區域觸發神經訊號導致血管收縮。此發現顛覆了高血壓僅與飲食或體重相關的傳統認知，有望催生針對大腦神經調節的全新療法；圖為情境照，與本文無關。（圖取自shutterstock）

最新研究發現：高血壓的「主謀」可能藏在大腦深處，由腦幹特定區域觸發神經訊號導致血管收縮。此發現顛覆了高血壓僅與飲食或體重相關的傳統認知，有望催生針對大腦神經調節的全新療法；圖為情境照，與本文無關。（圖取自shutterstock）

〔編譯成良／綜合報導〕高血壓通常被認為與高鹽飲食、肥胖或壓力有關，但最新科學發現指出，真正的主謀可能藏在大腦深處。據英國《每日郵報》報導，紐西蘭奧克蘭大學（University of Auckland）的研究團隊識別出一個鮮為人知的大腦區域，可能是驅動慢性高血壓的關鍵開關。

這項發表於《循環研究》（Circulation Research）期刊的研究指出，位於腦幹的「側旁面神經後區」（Lateral parafacial region）是一組控制消化、呼吸與心率等自動功能的細胞束。研究人員發現，當該區域被過度活化時，會觸發神經訊號導致血管緊縮，進而引發高血壓。

奧克蘭大學生理學家佩頓（Julian Paton）博士表示：「我們挖掘到一個導致高血壓的大腦新區域。大腦確實應為高血壓負責！」研究團隊在實驗室中發現，在高血壓條件下，側旁面神經後區會異常活躍，而一旦抑制該區域，血壓便會降回正常水平。

小鼠實驗證實 抑制神經可逆轉血壓

研究團隊在小鼠實驗中，利用病毒載體精確激發或抑制該腦區的神經元，並追蹤其「吻側延髓腹外側區」（控制血壓的核心腦幹部位）的訊號。結果顯示，激發該腦區會直接強化交感神經系統的反應，迫使血管收縮。

當研究人員抑制這些神經時，血管壁隨之放鬆，血壓在不影響呼吸功能的前提下恢復至正常範圍。目前全美約有1.2億名成年人患有高血壓，若此機制在人體中獲得證實，未來治療方向將從單純的藥物擴張血管，轉向針對大腦神經進行因應與調節。

研究仍屬初步階段 期待人體臨床驗證

儘管此項發現具備革命性意義，但專家提醒，目前的數據主要來自小鼠實驗，尚需進一步研究以確認該機制在人體中的運作佔比。目前醫學界仍建議患者維持健康體重與規律運動，以降低中風、心臟病及失智症風險。佩頓團隊強調，這項發現為開發針對性更強、副作用更低的高血壓新藥開闢了全新領域，有望在未來協助無法透過生活型態調整血壓的患者。

