健康網》年長者嗜睡、走路不穩只是老了？ 醫示警誤判的風險

〔健康頻道／綜合報導〕很多民眾認為，當年長者明顯的手腳無力或講話歪斜，可能是中風。然而，高齡醫學翔展診所院長傅裕翔引述研究指出，許多高齡中風患者在早期，並沒有典型症狀，而是出現突然嗜睡、頭暈嘔吐、視力模糊、行為或情緒改變，甚至只是跌倒。因此，他提醒，出現非典型症狀時，要留意別誤判，免得錯過黃金治療時間。

傅裕翔在臉書專頁「傅裕翔 高齡醫學內科 養生 長照 介護食 慢性病」發文分享，這幾年在門診與急診，很多高齡中風病人走進醫院時，主訴的不是「我癱了」，而是「突然很累、很暈、怪怪的」，有些人只是變得嗜睡、反應慢、走路不穩，家屬往往會認為：「他可能只是年紀大了。」

年長者中風症狀已改變。傅裕翔說明，最新的研究與臨床觀察早就提醒：中風在高齡者身上，常常是「非典型」發作。研究發現，許多高齡中風患者在早期，並沒有明顯的手腳無力或講話歪斜，而是出現意識混亂、突然嗜睡、頭暈嘔吐、視力模糊、行為或情緒改變，甚至只是跌倒。這些症狀，和我們習慣認知的中風完全不一樣，也因此容易被誤判。

研究指出，這類非典型中風在高齡族群特別常見，因為老化的大腦對缺血的反應不同，症狀表現會比較「模糊」，而不是突然癱瘓。問題就在於因為模糊，才更容易被當成疲勞、低血糖、感染或單純老化。

傅裕翔提醒，真正擔心的是，這些被忽略的中風，往往錯過了黃金治療時間。研究也發現，非典型表現的中風患者，延誤就醫的比例更高，預後往往更差，失能風險也更大。不是因為病比較輕，而是因為太晚被發現。

傅裕翔總結，年長者不會因為「正常老化」，在短時間內整個人突然變得不對勁。一旦「突然出現的怪異狀態」，就要先當成中風或急症處理，而不是觀察看看。因為對大腦來說，每一分鐘都是關鍵。

