自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》年長者嗜睡、走路不穩只是老了？ 醫示警誤判的風險

2026/01/16 08:25

有些年長者變得嗜睡、走路不穩，可能多數人會以為只是年紀大。專家表示，要小心可能為中風的非典型症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

有些年長者變得嗜睡、走路不穩，可能多數人會以為只是年紀大。專家表示，要小心可能為中風的非典型症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多民眾認為，當年長者明顯的手腳無力或講話歪斜，可能是中風。然而，高齡醫學翔展診所院長傅裕翔引述研究指出，許多高齡中風患者在早期，並沒有典型症狀，而是出現突然嗜睡、頭暈嘔吐、視力模糊、行為或情緒改變，甚至只是跌倒。因此，他提醒，出現非典型症狀時，要留意別誤判，免得錯過黃金治療時間。

傅裕翔在臉書專頁「傅裕翔 高齡醫學內科 養生 長照 介護食 慢性病」發文分享，這幾年在門診與急診，很多高齡中風病人走進醫院時，主訴的不是「我癱了」，而是「突然很累、很暈、怪怪的」，有些人只是變得嗜睡、反應慢、走路不穩，家屬往往會認為：「他可能只是年紀大了。」

年長者中風症狀已改變。傅裕翔說明，最新的研究與臨床觀察早就提醒：中風在高齡者身上，常常是「非典型」發作。研究發現，許多高齡中風患者在早期，並沒有明顯的手腳無力或講話歪斜，而是出現意識混亂、突然嗜睡、頭暈嘔吐、視力模糊、行為或情緒改變，甚至只是跌倒。這些症狀，和我們習慣認知的中風完全不一樣，也因此容易被誤判。

研究指出，這類非典型中風在高齡族群特別常見，因為老化的大腦對缺血的反應不同，症狀表現會比較「模糊」，而不是突然癱瘓。問題就在於因為模糊，才更容易被當成疲勞、低血糖、感染或單純老化。

傅裕翔提醒，真正擔心的是，這些被忽略的中風，往往錯過了黃金治療時間。研究也發現，非典型表現的中風患者，延誤就醫的比例更高，預後往往更差，失能風險也更大。不是因為病比較輕，而是因為太晚被發現。

傅裕翔總結，年長者不會因為「正常老化」，在短時間內整個人突然變得不對勁。一旦「突然出現的怪異狀態」，就要先當成中風或急症處理，而不是觀察看看。因為對大腦來說，每一分鐘都是關鍵。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中