健康網》不挨餓也能瘦！ 研究揭「鹼性飲食」16週甩肉6公斤

〔健康頻道／綜合報導〕想減肥卻總是卡關，明明吃得不多，體重卻動也不動？腎臟科醫師江守山表示，根據國外最新研究指出，問題可能不在熱量，而在食物的酸鹼屬性。研究發現，受試者採行素食型飲食16週期間，減少攝取肉類等酸性食物，改為蔬果為主的鹼性飲食，平均成功減重約6公斤，效果明顯。

想要快速減肥，或許可試試避免食用酸性食物。對此，江守山於臉書專頁「江守山醫師」發文表示，肉類、雞蛋和乳製品等食物會在體內產生酸性，進而加劇身體的炎症狀況，擾亂新陳代謝，導致體重增加。因此，若想避免這種情況，建議可食用更多的蔬菜、綠葉蔬菜和漿果來代替它們。

根據來自責任醫師協會（Physicians Committee for Responsible Medicine）的研究團隊，針對62名超重成年人進行了飲食測試。參與者先食用地中海飲食或低脂素食16週，然後進行為期4週的排毒期，之後再進行16週的另一種飲食。

江守山指出，研究結果顯示，受試者在素食飲食期間，平均減重13磅（約6公斤），但在地中海飲食期間，體重卻沒有減輕。研究人員表示，素食飲食具有鹼化作用，可提高身體的pH值，使其酸性降低，降低代謝被干擾。至於鹼性食物，包括蔬菜，尤其是綠葉蔬菜，以及莓果、蘋果、櫻桃和杏桃等水果均屬之。

