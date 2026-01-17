限制級
健康網》代謝症候群不只飲食問題 營養師推修復水果
〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾會認為出於自己不夠自律，飲食控制不好才導致代謝症候群，然而，營養師薛曉晶指出，健檢報告卻出現血糖、血壓或血脂紅字，不一定與自律有關，而是因久坐、壓力、睡眠不足，加上重口味等生活習慣造成的「小失衡疊加」，她建議民眾不妨攝取藍莓，對穩定體重、血糖有潛在益處，幫助溫和修復身體。
薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文分享，您是否常覺得明明飲食節制，健檢報告卻出現血糖、血壓或血脂紅字？這並非自律問題，而是久坐、壓力、睡眠不足，加上重口味晚餐與甜點等，多種生活習慣造成的「小失衡疊加」。尤其腰圍增加，胰島素阻抗、血脂與血壓更容易相互牽動。
藍莓有助血管健康
薛曉晶提到，根據2025年 《The Journal of Nutrition》期刊中一篇回顧性研究指出，藍莓富含花青素等抗氧化多酚，能幫助抵抗發炎、支持血管健康，對穩定體重、血脂、血糖與血壓等心代謝指標有潛在益處，它不是神奇藥物，而是日常飲食中不可或缺的「原型食物」。
民眾可以從日常如何改變呢？薛曉晶建議，把飯後甜點或含糖飲料，換成半杯到一杯藍莓，新鮮或冷凍解凍皆可，搭配原味優格或1小把堅果，輕鬆享受甜蜜，同時提升飽足感，一般建議每日攝取約150克全果，可依餐次彈性分配。
薛曉晶提醒，民眾若是正服用抗凝血、降糖或降壓藥物，請務必先諮詢醫療專業人士，才能確保食用安全。
