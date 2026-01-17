健康網》胡蘿蔔不只是配角 營養師推2招 去土味、營養也翻倍

好食課營養師李宜樺（Anna）表示，胡蘿蔔富含β-胡蘿蔔素，也是維生素A的重要來源，搭配蛋、肉類等一起吃，營養釋放更完整；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近日韓國料理節目《黑白大廚》第2季開播，其中無限地獄料理單元主食材改成胡蘿蔔，對於不喜歡胡蘿蔔氣味的黑粉來說，即便美味，可能也難以接受。好食課營養師李宜樺（Anna）表示，胡蘿蔔富含β-胡蘿蔔素，也是維生素A的重要來源，但若只生吃，吸收率有限。不過，只要料理掌握「去味、增效」小技巧，不僅能減少土味，營養利用率也能大幅提升，使得原本讓人抗拒的胡蘿蔔，變成餐桌上的加分食材。

破解胡蘿蔔美味密碼

胡蘿蔔會被列入許多人的飲食黑名單，往往不是營養問題，而是吃法錯誤。李宜樺於臉書專頁「好食課」發文指出，β-胡蘿蔔素屬於脂溶性營養，光生吃吸收率有限。因此，建議可用油清炒，或搭配堅果、蛋、肉類一起吃，營養釋放也會更完整。

去除生味私房2撇步

此外，很多人怕胡蘿蔔是因為它有土腥味，李宜樺建議，想要破解胡蘿蔔的生味，除可切小塊用油與其他食材炒稀釋味道外；也可切成適口大小後，浸泡鹽水10分鐘，再瀝乾用油炒，同樣可以大大減少胡蘿蔔的生味，留下清甜味。

另，特別值得一提的是，李宜樺表示，胡蘿蔔富含維生素A（β-胡蘿蔔素）， 一根200克約含有4,144微克，大約只要吃1/8 根（約25克），就能達到成人一天所需營養素。除有助維持夜間視力、維持皮膚、黏膜健康、抵禦外來病菌外，也可提升抵抗力。

