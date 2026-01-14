美「細菌工廠」量產夢幻稀有糖 9成真糖口感、熱量少6成

科學家利用基因工程細菌成功量產「塔格糖」，這種稀有糖不僅甜度與口感神似蔗糖（圖），熱量更少了60％且不影響血糖，被視為糖尿病患與減肥族的夢幻替代品。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕尋找一種「吃起來像糖、卻沒有健康負擔」的完美替代品，一直是食品科學界的聖杯。據權威科普網站《ScienceDaily》報導，美國塔夫茨大學（Tufts University）科學家取得重大突破，利用基因工程改造細菌，成功低成本量產一種名為「塔格糖」（Tagatose）的天然稀有糖。這種糖不僅擁有接近蔗糖的口感，熱量更少了60％，且不會引起血糖飆升。

塔格糖雖然天然存在於牛奶、蘋果與鳳梨中，但含量極低（少於0.2％），導致傳統提煉成本極高，難以普及。塔夫茨大學化學與生物工程副教授奈爾（Nik Nair）團隊開發了一種新策略：將大腸桿菌（E. coli）改造成微型工廠。

研究團隊將一種來自黏菌（Slime mold）的特殊酵素植入細菌中，使其能將葡萄糖高效轉化為塔格糖。新製程的轉化率高達95％，遠高於傳統技術的40％至77％，大幅降低了生產成本，讓這種「貴族代糖」有望走入尋常百姓家。這項研究已發表於《細胞報告物理科學》（Cell Reports Physical Science）期刊。

熱量少一半 糖尿病患也能吃

塔格糖的甜度約為蔗糖（一般食糖）的92％，但熱量僅有其40％左右。它已被美國食品暨藥物管理局（FDA）列為「公認安全」（GRAS）。

對糖尿病患者而言，塔格糖的一大優勢在於人體吸收率低，大部分會在結腸中被益生菌發酵，因此對血糖與胰島素的影響微乎其微。此外，它不像蔗糖會餵養口腔細菌，反而有助於抑制導致蛀牙的微生物生長。

能「焦糖化」 烘焙界新寵

市面上許多代糖（如阿斯巴甜、甜菊糖）無法在高溫下產生「梅納反應」（焦糖化），導致做出來的甜點口感與色澤欠佳。但塔格糖具備與蔗糖相似的物理特性，受熱後會褐變並產生焦糖風味，被視為烘焙與烹飪的完美替代品。

