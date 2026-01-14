自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

美「細菌工廠」量產夢幻稀有糖 9成真糖口感、熱量少6成

2026/01/14 16:44

科學家利用基因工程細菌成功量產「塔格糖」，這種稀有糖不僅甜度與口感神似蔗糖（圖），熱量更少了60％且不影響血糖，被視為糖尿病患與減肥族的夢幻替代品。（圖取自freepik）

科學家利用基因工程細菌成功量產「塔格糖」，這種稀有糖不僅甜度與口感神似蔗糖（圖），熱量更少了60％且不影響血糖，被視為糖尿病患與減肥族的夢幻替代品。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕尋找一種「吃起來像糖、卻沒有健康負擔」的完美替代品，一直是食品科學界的聖杯。據權威科普網站《ScienceDaily》報導，美國塔夫茨大學（Tufts University）科學家取得重大突破，利用基因工程改造細菌，成功低成本量產一種名為「塔格糖」（Tagatose）的天然稀有糖。這種糖不僅擁有接近蔗糖的口感，熱量更少了60％，且不會引起血糖飆升。

塔格糖雖然天然存在於牛奶、蘋果與鳳梨中，但含量極低（少於0.2％），導致傳統提煉成本極高，難以普及。塔夫茨大學化學與生物工程副教授奈爾（Nik Nair）團隊開發了一種新策略：將大腸桿菌（E. coli）改造成微型工廠。

研究團隊將一種來自黏菌（Slime mold）的特殊酵素植入細菌中，使其能將葡萄糖高效轉化為塔格糖。新製程的轉化率高達95％，遠高於傳統技術的40％至77％，大幅降低了生產成本，讓這種「貴族代糖」有望走入尋常百姓家。這項研究已發表於《細胞報告物理科學》（Cell Reports Physical Science）期刊。

熱量少一半 糖尿病患也能吃

塔格糖的甜度約為蔗糖（一般食糖）的92％，但熱量僅有其40％左右。它已被美國食品暨藥物管理局（FDA）列為「公認安全」（GRAS）。

對糖尿病患者而言，塔格糖的一大優勢在於人體吸收率低，大部分會在結腸中被益生菌發酵，因此對血糖與胰島素的影響微乎其微。此外，它不像蔗糖會餵養口腔細菌，反而有助於抑制導致蛀牙的微生物生長。

能「焦糖化」 烘焙界新寵

市面上許多代糖（如阿斯巴甜、甜菊糖）無法在高溫下產生「梅納反應」（焦糖化），導致做出來的甜點口感與色澤欠佳。但塔格糖具備與蔗糖相似的物理特性，受熱後會褐變並產生焦糖風味，被視為烘焙與烹飪的完美替代品。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中