健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健檢好好看》48歲男「世界級肥胖」藥物加運動瘦回「科技孔劉」

2026/01/15 09:00

近年「肥胖」困擾許多人，衛福部統計，我國有半數成年人達到肥胖標準。（健康網製作；圖取自freepik）

近年「肥胖」困擾許多人，衛福部統計，我國有半數成年人達到肥胖標準。（健康網製作；圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近年來肥胖已成國民病，據衛福部國健署發表之健康促進統計年報顯示，2016到2019年，成人過重及肥胖率為47.9%，而到了2017-2020年為50.3%。

想要了解自己有「多胖」，也就是肥胖的嚴重程度，健檢第一關的身高體重，自是最清楚的指標。西園醫院家醫科醫師蔡思盈說明，內臟脂肪會造成身體異常發炎訊號增加、還有導致心血管疾病風險上升。同時引用楊先生（化名）個案，指出他的BMI達到「世界標準」的肥胖等級；透過藥物與運動，成功瘦身，奪回「科技業孔劉」暱稱。

蔡思盈引用個案說明：

48歲的楊先生是一位溫文儒雅、談吐有禮的科技業小主管；每3年1次的例行健檢是他不變的行程，也是對自我健康的要求與堅持。這次他再度出現在健檢中心，但怎麼背影圓潤了不少？以前號稱「科技業孔劉」的他，現在整個大走鐘。

定睛看了看他的報告，體重從三年前78公斤，直線上升到98公斤，身高170公分的他，BMI竟然高達33.9 kg/m2！（BMI超過27就台灣人標準達肥胖等級，超過30就是世界標準的肥胖等級）

楊先生一臉苦瓜臉的他跟我訴說，這幾年公司業績大好，身為主管的他常加班、壓力性進食，不知不覺就攝取了太多高熱量飲食－炸雞、珍奶是他的最愛，下午茶常跟同事一起訂購水煎包、蛋糕，下班還得要應酬，大魚大肉變成日常便飯，威士忌、紅酒更是一杯接著一杯，這些超標的熱量，累積了3年，果然導致體重「猖狂增加」。

現在他運動表現比以前差，稍微小跑步就很喘，還有吃飽飯容易胃食道逆流、非常不舒服，此外他的膝蓋也因為體重暴增出現痠痛現象，之前骨科醫師診斷是退化性關節炎，還跟他說這樣下去再五年可能要換人工膝關節。

我驚訝不已地分析，他的BMI已經可診斷「肥胖」，此外本次體檢有搭配身體組成分析，楊先生的體脂肪率高達44%，加上腰圍105公分（一般男性正常<90公分），恐怕有許多的「內臟脂肪」都推積在身體內，內臟脂肪會造成身體異常發炎訊號增加、還有導致心血管疾病風險上升。

翻開滿江紅的健檢報告，他的空腹血糖超標、血脂肪相關項目好幾項都不及格，血壓也介於正常與高血壓之間，顯然已經有「代謝症候群」，屬於亞健康族群。為了讓楊先生恢復健康，我幫他制訂一套完整的減重計畫－首先幫他訂立一個中期減重目標，希望一年左右可以讓體重回復到三年前78kg，長期目標希望讓BMI完全正常（<24kg/m2，大約70kg以內）。

楊先生希望嘗試目前新型減重針劑藥物，一週施打一次的劑型容易上手、操作也很方便，一開始我們先嘗試低劑量，確定沒有副作用及不良反應後，再逐步調高至建議劑量，在減重前期，我們就開始同步進行飲食控制（原型食物為主、鼓勵攝取健康蛋白質如雞胸肉及魚肉及豆類、青菜多吃、澱粉適量、水分充足），畢竟健康的飲食才能維持長久的體重控制成效。

一個月後回診，楊先生體重已下降3kg，藥物幫忙之下，他對高熱量食物的渴望變少，三餐也是有飽足感即停，不再過度進食，此外本次回診也鼓勵楊先生增加運動量－有氧運動一周至少150分鐘，以及搭配2-3次肌力訓練，讓減重更有效率。再三個月後回診，楊先生已再減重8kg，距離目標體重差距僅剩下9kg。

他的血糖值回歸正常，血脂肪改善，腰圍減少10cm，連褲子都得買新的。楊先生眉飛色舞地跟我分享－以往沉重的感覺不再，取而代之的是健康與自信，膝蓋痠痛與胃食道逆流也改善許多，感覺重新掌握自己的身體與健康。至於一年能不能達標，照這樣的減重速度應是指日可待！

西園醫院家醫科醫師蔡思盈引用一位科技業男性從業人員的瘦成「台版孔劉」的過程。示意圖，圖中人物與新聞無關。（家醫科醫師蔡思盈提供）

西園醫院家醫科醫師蔡思盈引用一位科技業男性從業人員的瘦成「台版孔劉」的過程。示意圖，圖中人物與新聞無關。（家醫科醫師蔡思盈提供）

