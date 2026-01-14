自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

台中11歲女童狂咳月餘 到中國旅遊返台 突發不適送醫不治

2026/01/14 16:20

台中11歲女童之前已經咳嗽1個月，到中國旅遊返台，突然在車上大叫一聲「啊」後就昏迷送醫不治，檢方將解剖釐清死因。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名11歲女童，之前已經咳嗽1個多月，但就醫照X光無異狀，沒想到近日隨家人到中國旅遊並在10日返國，行經太平區停車加油，卻突然在車上大叫一聲「啊」後就昏迷，雖立刻送往醫學中心治療，仍在12日上午宣告不治，檢察官將安排解剖釐清死因，案件朝疾病致死方向偵辦。

據了解，這名11歲女童，之前已經咳嗽1個多月，但就醫照X光無異狀，家人日前帶他到中國旅遊，並在10日返國，途中行經太平區一處加油站停車加油，女童並下車買包子，沒想到上車後突然大叫一聲「啊」後就失去生命跡象。

家人先送往附近的台中市立老人復健綜合醫院，又轉送中國附醫兒童醫院急救，雖全力搶救仍在12日上午宣告不治。

檢警獲報昨天已經完成相驗，但檢察官已決定安排解剖釐清死因，全案朝疾病致死方向偵辦。

