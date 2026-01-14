自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

義大癌醫院癌症腹膜轉移治療成果 登國際期刊

2026/01/14 15:34

多發性結腸癌其中一病灶，位於升結腸與盲腸交界部位 （紅色箭頭處）。（義大癌醫院提供）

多發性結腸癌其中一病灶，位於升結腸與盲腸交界部位 （紅色箭頭處）。（義大癌醫院提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕66歲的陳先生半年前開始出現全身倦怠、食慾不振、腹脹和腹瀉症狀，短短2個月瘦了6公斤，義大癌治療醫院確診罹患多發性結腸癌，腫瘤已擴散至腹腔，患者先後接受自費的腹腔高壓氣霧化療、腫瘤減積手術合併術中腹腔溫熱化療，清除腹腔內可見病竈，術後恢復順利，持續接受門診追蹤與治療照護。

義大癌醫院一般外科醫師趙頌慈表示，患者初次門診檢查發現，血紅素偏低，並合併營養狀況不佳，影像檢查發現罹患多發性結腸癌，且腫瘤已擴散至腹腔，經院方跨科團隊整體評估，依患者臨床狀況規劃分階段治療，先安排化療合併標靶藥物，療程中患者雖出現輕微疲倦，但腹脹、腹瀉等不適症狀逐漸緩解，整體身體狀況趨於穩定。

在腫瘤反應與身體條件允許下，醫療團隊進一步評估後，建議患者接受「腹腔高壓氣霧化學治療（PIPAC）」，趙頌慈表示，這是以腹腔鏡進行的微創治療方式，將化療藥物於高壓環境中霧化，使藥物能較均勻分佈於腹腔內，作為部分腹膜癌病人的治療選項之一，患者完成1個療程、共3次的腹腔高壓氣霧化療後，病情明顯獲得控制，相關評估指標也呈現改善趨勢。

後續在審慎評估風險與效益後，醫療團隊再為患者安排腫瘤減積手術（CRS），並合併術中腹腔溫熱化療（HIPEC），手術過程中，醫師清除腹腔內可見病竈，並以溫熱化療藥物進行腹腔循環灌注，期望降低殘留腫瘤負荷，患者術後恢復過程順利，食慾、體力及日常活動能力逐步改善，持續接受門診追蹤和治療照護。

義大癌醫院表示，腹膜癌治療團隊長期投入臨床照護、研究，是南台灣少數能整合腹腔高壓氣霧化療、腫瘤減積手術與腹腔溫熱化療等多元治療策略的團隊之一，相關研究成果亦持續發表於國際期刊，提升台灣在腹膜癌治療領域的臨床經驗與學術能量能見度。

結腸癌在腹腔內發生於腹膜表面擴散 （多顆白色的病灶）。（義大癌醫院提供）

結腸癌在腹腔內發生於腹膜表面擴散 （多顆白色的病灶）。（義大癌醫院提供）

