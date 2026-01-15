健康網》「雙毒」重金屬、黴菌害腦霧 醫點名家中「3處」威脅最大

專家提醒，不只重金屬殘害身體，民眾還要留心當重金屬遇上黴菌毒素，會造成發炎風暴，例如冷氣機內部若沒有定期清洗，吹出來的風可能夾帶黴菌，危害健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾害怕「保溫杯鉛中毒」，然而，瀚仕整合功能醫學中心醫師歐瀚文提醒，不只重金屬殘害身體，民眾還要留心當重金屬遇上黴菌毒素，會形成身體的發炎風暴，會造成久治不癒的慢性疲勞、過敏、甚至神經退化。他提醒民眾，快檢視生活周遭，包含壁癌、冷氣機內部、浴室矽利康等，都是風險來源，他還提供降低總毒素3法給民眾參考。

歐瀚文在臉書粉專「歐瀚文醫師 功能醫學」發文分享，關於「保溫杯鉛中毒」的新聞，其實只是環境毒素的冰山一角，在臨床診間，常看到許多久治不癒的慢性疲勞、過敏、甚至神經退化個案，往往做了常規檢查仍顯示正常，直到透過功能醫學的檢查，才驚覺體內不只有重金屬，還合併了高濃度的「黴菌毒素」。



歐瀚文解釋，如果把身體比喻成水桶，重金屬（如鉛、汞）像是在往裡面丟石頭，而黴菌毒素就像是往裡面灌髒水。當這兩者同時存在，在臨床上常觀察到「1+1 > 2」的毒性加乘效應，它們會形成3狀況：

●癱瘓粒線體，這兩者都會阻斷細胞能量產生，讓你覺得「怎麼睡都睡不飽」。

●免疫錯亂，重金屬會讓免疫系統過度敏感，而黴菌毒素會抑制免疫功能，導致身體一邊發炎、一邊又容易感染。

●神經毒性，它們都能穿透血腦屏障，造成腦霧、專注力下降、情緒焦慮。

檢視生活中3大「隱形毒窟」

毒素不只是「吃」進去的，還有可能是「住」出來的。歐瀚文還提到，現代生活便利的背後，隱藏著一些需要留意的風險。

1.台灣氣候的隱形殺手：台灣濕度高，是黴菌的天堂。很多人以為看不到壁癌就沒事，但其實3個隱形問題不能小看：

●冷氣機內部，若沒有定期清洗，吹出來的冷風可能夾帶大量的黴菌孢子與毒素，直接吸入肺部與血液。

●浴室矽利康、衣櫃後方，這些黑色斑點釋放的孢子，會產生強烈的神經毒素（Neurotoxins）。

●除濕不足，室內濕度若長期高於60%，就足以讓黴菌在牆體內滋生。這不只是過敏問題，更是全身性的毒素累積。

2.廚房裡的化學危機：刮傷的不沾鍋（PFAS/PFOA） 建議定期檢視家裡鍋具，若塗層已有明顯刮痕或，建議考慮汰換。受損的不沾鍋在高溫下較容易釋出「全氟烷化合物」（PFAS），這是一種「永久性化學物質」，極難排出體外，會干擾甲狀腺、肝臟功能，並增加致癌風險。

3.便利生活的代價：塑膠容器與熱食（塑化劑/雙酚A）即使是標榜耐熱的塑膠袋或保鮮盒，只要裝入高溫、油脂豐富的食物，仍有溶出塑化劑的風險。這些「環境荷爾蒙」會模擬人體激素，干擾生殖系統與代謝，是現代人荷爾蒙失調的主因之一。

歐瀚文建議民眾，從生活裡降低總毒素，包括：控制家中濕度，家中使用除濕機，將濕度控制在50%-60%，並定期請專人拆洗冷氣機，杜絕黴菌源頭；嚴選鍋具，盡量選擇優質不鏽鋼或鑄鐵鍋，避免化學塗層；主動排毒，日常飲食中，多攝取十字花科蔬菜（如花椰菜）、大蒜、洋蔥等富含硫化物的食物，能支持肝臟基礎解毒。

