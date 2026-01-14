自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

男子滑雪摔傷 前十字韌帶撕裂難工作！醫：滑雪屬高風險

2026/01/14 14:51

聯新國際醫院運動醫學科主任郭亮增說，滑雪在骨科醫師眼中是「容易造成膝關節傷害的高風險運動」。（聯新國際醫院提供）

聯新國際醫院運動醫學科主任郭亮增說，滑雪在骨科醫師眼中是「容易造成膝關節傷害的高風險運動」。（聯新國際醫院提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市1名40歲男性從事搬重物的工作，出國滑雪時因落地不穩摔跤，當場無法行走；原來是他前十字韌帶撕裂合併外側半月板破裂，日常活動都受到嚴重影響，只能暫停工作，聯新國際醫院運動醫學科主任郭亮增提醒，滑雪看似帥氣有趣，但在骨科醫師眼中卻是「容易造成膝關節傷害的高風險運動」，應格外小心。

郭亮增說，滑雪容易造成膝關節傷害，尤其喜愛使用雙板滑雪的民眾，一旦不慎跌倒，產生旋轉扭力，就易造成前十字韌帶撕裂、合併半月板破裂；該名患者平日須搬重物、長時間站立，受傷後膝關節明顯不穩，不僅無法工作，連日常活動都被極度不便。

膝關節內有4條主要韌帶，郭亮增說明，內、外側副韌帶負責左右穩定，前、後十字韌帶控制前後滑動與旋轉穩定，一旦前十字韌帶斷裂，患者雖仍能走路、慢跑，但會有覺得「煞不住車」的不穩定感，急停、變向、衝刺時還容易沒有支撐力，至於合併半月板破裂，則可能出現膝蓋卡住、部分角度無法彎曲而須甩動才能復位的情況。

考量該名男性患者想盡速返回職場，郭亮增採取關節鏡微創手術治療，郭亮增說，手術採用自體肌腱重建前十字韌帶，透過半月板縫合技術，盡量保留軟骨組織，同時增加前外側韌帶重建，提升膝蓋旋轉、變向時的穩定性；相較傳統的開放式手術，關節鏡微創手術傷口小、出血少，術後恢復速度也更快；該名患者術後當天可下床行走，後續積極復健，1個月後即回到職場、3個月內已恢復到受傷前狀態。

前十字韌帶斷裂的術前術後狀況。（聯新國際醫院提供）

前十字韌帶斷裂的術前術後狀況。（聯新國際醫院提供）

