健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》男性慎防更年期 10題QA看男性荷爾蒙

2026/01/15 19:46

家健診所泌尿科醫師胡蔚祥表示，如果你發現勃起功能變弱、性慾降低，建議就醫諮詢。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕男性的更年期發生年齡正在下探，如果你發現勃起功能變弱、性慾降低，很有可能是更年期找上你。家健診所泌尿科醫師胡蔚祥在Thread「嘿 Wilson」表示，男性荷爾蒙低下已經越來越早發生了，「你可能現在就在走向男性更年期。」胡蔚祥提出10項問答，幫助大眾瞭解自己的狀況。同時說明，如果第第1或7題回答「是」，或是其他8題有3題回答「是」，建議由醫師進一步評估。

1.您是否有性慾（性衝動）降低的現象？

2.您是否覺得比較沒有元氣（活力）？

3.您是否有體力變差或耐受力下降的現象？

4.您的身高是否有變矮？

5.您是否覺得生活變得比較沒樂趣？

6.您是否覺得悲傷或沮喪？

7.您的勃起功能是否較不堅挺？

8.您是否覺得運動能力變差？

9.您是否在晚餐後會打瞌睡？

10.您是否有工作表現不佳的現象？

胡蔚祥提出加速男性荷爾蒙下降的原因：

1.肥胖：脂肪組織讓芳香酶增加，芳香酶的功能是把睪固酮轉變成雌二醇，因此使體內的睪固酮變少、雌二醇變多。同時，雌二醇還會抑制性腺軸，進一步抑制睪固酮分泌。換句話說，脂肪越多，荷爾蒙就越偏向女性。

2.睡眠不足：睪固酮的分泌高峰是在深層睡眠的時候，睡眠不足慢慢的睪固酮分泌就變少了。

3.慢性壓力：慢性壓力大會造成皮質醇上升，皮質醇會抑制性腺軸的上游訊號激素GnRH, 同時直接抑制睪丸間質細胞，造成睪固酮產量減少。

4.年齡：30歲後每年下降1-2%的睪固酮。

胡蔚祥分享10個檢測你的男性荷爾蒙的問題。（圖取自「嘿 Wilson」）

胡蔚祥分享10個檢測你的男性荷爾蒙的問題。（圖取自「嘿 Wilson」）

