自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

嬰兒洗髮露能生髮？配方師駁：沒這功效

2026/01/14 15:05

化妝品配方師小應強調，嬰兒洗髮露不可能生髮，由於它清潔力上相對溫和，才有機會因染燙受損的頭皮慢慢恢復健康；示意圖，圖與新聞事件無關。（彭博社資料照）

化妝品配方師小應強調，嬰兒洗髮露不可能生髮，由於它清潔力上相對溫和，才有機會因染燙受損的頭皮慢慢恢復健康；示意圖，圖與新聞事件無關。（彭博社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕近日社群平台「Threads」有網友分享，因染燙和頭皮受損，用了某牌嬰兒活力亮澤洗髮露後，竟然有生髮功效，該貼文引起廣大網友躍躍欲試，不久後有人回報住家附近的該洗髮露售罄。對此，化妝品配方師小應強調，這款洗髮露不可能生髮，因為它清潔力上相對溫和，才有機會讓頭皮慢慢恢復健康，讓第一個分享的人有「生髮」的錯覺。

小應在「Threads」指出，第一個分享者原文是「以前很喜歡染髮導致頭皮受損狂掉髮，某次看了國外的網紅實驗，買某牌嬰兒洗髮精（粉紅色那罐）來洗，除了改善兩側掉髮之外，還開始長頭髮，從此以後就沒有買過其他洗髮精了」，底下紛紛留言「買爆」、「是不是要缺貨了」、「要下單了」、「哪裡有賣」、「衝一波」，可見台灣人的行動力。

小應說明，該款因為是設計給嬰兒使用，屬於清潔力相對溫和的洗髮精，當事者用了掉髮減少是因為先前有染燙、頭皮受損為前提，換成「溫和清潔」才改善，並非洗髮精能生髮。另外，有人提到油酸生髮的研究來講摩洛哥堅果油能生髮，但實際上裡面的摩洛哥堅果油並不會生髮，油酸生髮研究用的是游離性油酸，跟植物油裡的三酸甘油脂不同，不能相提並論。

小應指出，如果本身是因為雄性禿、壓力性掉髮或其他病理原因導致的掉髮，這瓶不會有用，請先去看醫師，甚至假設是偏油或需要較高清潔力需求的頭皮，忽然換成這罐洗髮精，反而可能會帶來因清潔力不到位而衍生的其他頭皮問題（粉刺、痘痘等），也可能會因其髮絲調理性較高，而覺得洗完頭髮更容易塌。

理財藥師Roger在「Threads」分享，挑選洗髮精時可以仔細看一下成分，針對自己的需求購買。

●優化生長環境：強健髮根類

循環代謝輔助：生薑、人參萃取，透過洗頭時的按摩搭配微刺激成分，能促進頭皮表層微循環，營造良好的生長環境。

能量輔助成分：PCCD 複合因子，重點不在「生髮」，而在於提供髮根必要的營養與穩定性，減少因環境壓力導致的毛髮脆弱。

●維持生態平衡：頭皮護理類

控油抗發炎：高嶺土或茶樹精油能吸附多餘油脂，預防毛囊堵塞。

菌叢調節：二硫化硒或繖花醇是針對「頭皮屑」的關鍵，減少發炎性脫髮的風險。

屏障修護：角鯊烷與維生素 B5 能在清潔後為頭皮補水，避免乾癢造成的物理性抓傷

●物理保護：護髮修護類

水解蛋白與維生素B5：作用不在毛囊，而在於「髮絲」。它們能填補受損角質、增強韌性，預防頭髮「因斷裂而變少」，讓整體視覺髮量更豐盈。

在 Threads 查看

在 Threads 查看

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中