嬰兒洗髮露能生髮？配方師駁：沒這功效

〔即時新聞／綜合報導〕近日社群平台「Threads」有網友分享，因染燙和頭皮受損，用了某牌嬰兒活力亮澤洗髮露後，竟然有生髮功效，該貼文引起廣大網友躍躍欲試，不久後有人回報住家附近的該洗髮露售罄。對此，化妝品配方師小應強調，這款洗髮露不可能生髮，因為它清潔力上相對溫和，才有機會讓頭皮慢慢恢復健康，讓第一個分享的人有「生髮」的錯覺。

小應在「Threads」指出，第一個分享者原文是「以前很喜歡染髮導致頭皮受損狂掉髮，某次看了國外的網紅實驗，買某牌嬰兒洗髮精（粉紅色那罐）來洗，除了改善兩側掉髮之外，還開始長頭髮，從此以後就沒有買過其他洗髮精了」，底下紛紛留言「買爆」、「是不是要缺貨了」、「要下單了」、「哪裡有賣」、「衝一波」，可見台灣人的行動力。

小應說明，該款因為是設計給嬰兒使用，屬於清潔力相對溫和的洗髮精，當事者用了掉髮減少是因為先前有染燙、頭皮受損為前提，換成「溫和清潔」才改善，並非洗髮精能生髮。另外，有人提到油酸生髮的研究來講摩洛哥堅果油能生髮，但實際上裡面的摩洛哥堅果油並不會生髮，油酸生髮研究用的是游離性油酸，跟植物油裡的三酸甘油脂不同，不能相提並論。

小應指出，如果本身是因為雄性禿、壓力性掉髮或其他病理原因導致的掉髮，這瓶不會有用，請先去看醫師，甚至假設是偏油或需要較高清潔力需求的頭皮，忽然換成這罐洗髮精，反而可能會帶來因清潔力不到位而衍生的其他頭皮問題（粉刺、痘痘等），也可能會因其髮絲調理性較高，而覺得洗完頭髮更容易塌。

理財藥師Roger在「Threads」分享，挑選洗髮精時可以仔細看一下成分，針對自己的需求購買。

●優化生長環境：強健髮根類

循環代謝輔助：生薑、人參萃取，透過洗頭時的按摩搭配微刺激成分，能促進頭皮表層微循環，營造良好的生長環境。

能量輔助成分：PCCD 複合因子，重點不在「生髮」，而在於提供髮根必要的營養與穩定性，減少因環境壓力導致的毛髮脆弱。

●維持生態平衡：頭皮護理類

控油抗發炎：高嶺土或茶樹精油能吸附多餘油脂，預防毛囊堵塞。

菌叢調節：二硫化硒或繖花醇是針對「頭皮屑」的關鍵，減少發炎性脫髮的風險。

屏障修護：角鯊烷與維生素 B5 能在清潔後為頭皮補水，避免乾癢造成的物理性抓傷

●物理保護：護髮修護類

水解蛋白與維生素B5：作用不在毛囊，而在於「髮絲」。它們能填補受損角質、增強韌性，預防頭髮「因斷裂而變少」，讓整體視覺髮量更豐盈。

