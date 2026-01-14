限制級
健康網》周杰倫「僵直性脊椎炎」免役 醫：骨折率特別高
〔健康頻道／綜合報導〕亞洲天王周杰倫將出賽澳洲網球公開賽，然他的「僵直性脊椎炎」病史被拿出來重提；過去幾十年來，他因為「僵直性脊椎炎」的病史，獲得免服兵役資格的事情，向來是網友熱議話題。
林口長庚風濕過敏免疫科臉書粉專說明，僵直性脊椎炎俗稱竹竿病，但並不表示堅韌；正巧相反，因為脊椎僵硬沒有彈性，因此脊椎骨折機率是一般人的5倍。
僵直性脊椎炎除了影響到脊椎之外，眼睛發炎可能影響視力，嚴重可能導致失明；皮膚發炎可能出現乾癬；腸道發炎可能會腹痛、腹瀉、腸道潰瘍出血；阿基里斯腱發炎、關節發炎，日常生活都可能會受到影響。
林口長庚風濕過敏免疫科說明，「不動才會痛」是僵直性脊椎炎的一大特色，休息不動的時候，身體會更痛、更僵硬，「晨僵」是常常發生的事情。而「運動」可以預防脊椎骨沾黏，保有脊椎彈性，避免形成彎腰駝背，還可以改善日常生活品質。像是溫和的伸展、有氧運動、簡易瑜珈、復健、游泳等等都很適合，但是要避免高衝擊性的活動，以免傷及骨頭。
