自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》周杰倫「僵直性脊椎炎」免役 醫：骨折率特別高

2026/01/14 17:15

周杰倫常在IG分享日常。（翻攝IG）

周杰倫常在IG分享日常。（翻攝IG）

〔健康頻道／綜合報導〕亞洲天王周杰倫將出賽澳洲網球公開賽，然他的「僵直性脊椎炎」病史被拿出來重提；過去幾十年來，他因為「僵直性脊椎炎」的病史，獲得免服兵役資格的事情，向來是網友熱議話題。

周杰倫很開心將以球員身分參加澳網公開賽。（翻攝自IG）

周杰倫很開心將以球員身分參加澳網公開賽。（翻攝自IG）

林口長庚風濕過敏免疫科臉書粉專說明，僵直性脊椎炎俗稱竹竿病，但並不表示堅韌；正巧相反，因為脊椎僵硬沒有彈性，因此脊椎骨折機率是一般人的5倍。

僵直性脊椎炎除了影響到脊椎之外，眼睛發炎可能影響視力，嚴重可能導致失明；皮膚發炎可能出現乾癬；腸道發炎可能會腹痛、腹瀉、腸道潰瘍出血；阿基里斯腱發炎、關節發炎，日常生活都可能會受到影響。

林口長庚風濕過敏免疫科說明，「不動才會痛」是僵直性脊椎炎的一大特色，休息不動的時候，身體會更痛、更僵硬，「晨僵」是常常發生的事情。而「運動」可以預防脊椎骨沾黏，保有脊椎彈性，避免形成彎腰駝背，還可以改善日常生活品質。像是溫和的伸展、有氧運動、簡易瑜珈、復健、游泳等等都很適合，但是要避免高衝擊性的活動，以免傷及骨頭。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中